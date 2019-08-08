من هو أرسينيو مارتينيز لاعب الفيحاء الجديد هو سؤال الذي يشغل تفكير كل الجماهير الآن بعد التعاقد مع هذا اللاعب رسميا، ونقدم لكم السيرة الذاتية للاعب البرتغالي أرسينيو مارتينيز وتاريخه مع عالم كرو القدم، والأندية التي لعب لها قبل التوقيع للفيحاء، وإنجازات أرسينيو، هذا وقد انضم البرتغالي مارتينيز لبعثة الفيحاء بهولندا، وخاض الكشف الطبي بنجاح، ليوقع على عقود للبرتقالي لمدة عام، مع امكانية التمديد لعام آخر.

من هو أرسينيو مارتينيز لاعب الفيحاء الجديد والسيرة الذاتية له

هو أرسينيو مارتينيز لافونتي نونيز من مواليد البرتغال في 30 أغسطس عام 1989، أي إن لاعب الفيحاء الجديد يبلغ من العمر الان 29 عاما، أرسينيو يلعب في مركز الجناح، لهذا اللاعب تجربة دولية واحدة مع منتخب البرتغال تحت 19 عام، لعب لأربعة مواسم في فرق الناشئين بنادي بورتو العملاق البرتغالي.

أرسينيو مارتينيز لاعب الفيحاء البرتغالي الجديد وقع للفيحاء قادما من نادي موريرينسي البرتغالي، ولعب لهذا النادي 59 مباراة مسجلا 6 أهداف، ومن قبلها دافع عن ألوان سيسكا صوفيا العملاق البلغاري في 28 مباراة مسجلا 4 أهداف، كما لعب من قبل لنادي ليتكس البلغاري، حيث مثله في 20 مباراة مسجلا 3 أهداف، من المرتقب أن يحقق هذا اللاعب الموهوب نجاحات مع نادي الفيحاء.