من هنا رابط حجز تذاكر مباراة النصر والخليج في الدوري السعودي الجولة 26

يخوض نادي النصر مباراة جديدة على ملعبه أمام فريق الخليج في الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي المعروف باسم دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن اقترب فريق النصر كثيرا من الفريق المتصدر نادي الاتحاد، حيث أصبح الفارق بينهما ثلاث نقاط فقط، مما جعل المنافسة على صدارة ترتيب الدوري السعودي نارية.

مباراة النصر والخليج

يأتي فريق النصر إلى هذه المباراة بعد أن حقق انتصارا هاما في آخر مباراة خاضها الفريق بالدوري، حيث جاءت نتائج الفريق في آخر خمس مباريات نوعا ما جيدة، فلقد فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة وتلقى هزيمة واحدة أيضا.

ويحتل نادي النصر حاليا المركز الثاني برصيد 56 نقطة من 25 مباراة لعبها بالدوري حتى الآن، فاز في 17 مباراة، وخسر 3 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، سجل نادي النصر 53 هدفا وأصبح أكثر نادي تسجيلا للأهداف وأقوى خط هجوم حتى الآن، واستقبلت شباكه 14 هدفا، ليصبح ثاني أقوى خط دفاع.

بينما فريق الخليج يحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، خاض 25 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر 16 مباراة، مما جعلته هذه النتائج قابعا بالمركز الرابع عشر برصيد 23.

نتائج الخليج الأخيرة جيدة للغاية، فلقد حقق انتصارين مهمين في آخر جولتين خاضهما الفريق بالدوري السعودي، فلقد فاز على فريق الاتفاق بهدفين مقابل هدف، كما فاز على فريق الفيحاء بثلاثية نظيفة، لذلك فإن هذه المباراة لن تكون سهلة على كلا الفريقين، خاصة وأن فريق النصر يسعى لبلوغ الصدارة، وفريق الخليج يسعى للابتعاد عن مراكز الهبوط.

حجز تذاكر المباراة

يمكن حجز تذاكر مباراة النصر والخليج من خلال منصة الأول بارك، وذلك على النحو الآتي:

التوجه إلى موقع حجز التذاكر من هنا.

بعد الدخول إلى الموقع يجب عمل تسجيل عليه.

ثم تختار المباراة المعنية وهي مباراة النصر والخليج.

تحدد عدد التذاكر المرغوب شراؤها.

ثم تختار وسيلة الدفع.

ثم بعد ذلك تضغط على شراء التذاكر أو التذكرة حسب العدد المطلوب.

أسعار تذاكر مباراة النصر والخليج، ستجدها مُوضحة أمامك في هذه الصورة، كما يمكن مطالعة الأسعار من داخل الموقع الذي تم ذكره في الأعلى.

يذكر أن مباراة النصر والخليج سوف تقام يوم الإثنين القادم الموافق 8 من شهر مايو الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.