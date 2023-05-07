من هنا رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأبها في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين

يتطلع محبي نادي الاتحاد السعودي إلى معرفة رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد وأبها في الدوري السعودي، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن خسر الفريق في آخر مباراة لعبها بالدوري أمام فريق التعاون بهدف للاتحاد مقابل هدفين للتعاون، تلك المباراة قد عكرت صفو انتصارات الفريق المتواصلة، لذلك سوف يلعب فريق الاتحاد هذه المباراة بروح كبيرة بغية الانفراد بعيدا بالصدارة التي ينازعه عليها فريق النصر.

مباراة الاتحاد وأبها

لا شك أن هزيمة الاتحاد الأخيرة قد أعطت جرس إنذار للفريق ليبقى نشيطا دائما ويحقق النتائج الإيجابية التي يرغب فيها جماهير ومحبي الفريق، ذلك لأن فريق النصر حاليا يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 59 نقطة من 25 مباراة لعبها الفريق بالدوري، فلقد خسر مباراتين فقط بالدوري، وتعادل في خمس مواجهات، وفاز في باقي المباريات (18 مباراة).

طموح الفريق كبيرة للغاية، ولا شك وأن لاعبي الفريق يعرفون قيمة المباريات المتبقية من الدوري، وأنه لا بديل عن الانتصار خاصة في المباريات السهلة امام فريق في منتصف الجدول، كما لابد وأن المدرب سوف يوجه لهم تعليمات بضرورة عدم التهاون أمام أي فريق، فريق التعاون كان يمر بأزمة شديدة قبل أن يقابل فريق الاتحاد، ولكنه استطاع أن يفوز على فريقهم.

بينما يأتي فريق أبها بروح قوية بعد أن حقق نتائج مُرضية في آخر أربع مواجهات لعبها الفريق بالدوري، فلقد فاز في مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة وخسر مباراة واحدة، ولا شك وأن فريق أبها سوف يحاول أن يلعب مباراته بكل جدية وقوة حتى يحقق نتيجة إيجابية أمام فريق الاتحاد العملاق المتصدر.

فريق أبها يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك برصيد 30 نقطة متساويا مع فريق الاتفاق، وفاز الفريق في 9 مباريات وتعادل في ثلاث وخسر في 13 مباراة، مما جعله يحتل منتصف الجدول وفي حالة فوزه بهذه المباراة سوف يقفز إلى المركز الثامن بحال تعثر فريقي الاتفاق وضمك في هذه الجولة.

حجز تذاكر المباراة

يستطيع عشاق الناديين أن يحجزوا مقاعد لهم لمتابعة المباراة من أرضية ملعب الملك عبدالله الدولي الذي ستُقام عليه هذه المواجهة بين الفريقين.

ويمكن حجز التذاكر من خلال اتباع التعليمات الآتية:

الدخول إلى موقع الاتحاد الرسمي، لأن هذه المباراة تعتبر على أرض ملعب الاتحاد، ويمكن التوجه إلى الموقع من هنا.

بعد ذلك قم بعمل حساب على الموقع، أو تسجيل الدخول إن كان لديك حساب سابق على المنصة.

ثم الشروع في تحديد واختيار المباراة المطلوب وهي مباراة الاتحاد وأبها.

بعد ذلك تُحدد التذاكر المرغوب شراؤها.

ثم تختار طريقة الدفع المرغوبة.

ثم الضغط على شراء التذكرة أو التذاكر حسب العدد المطلوب.

يُذكر أن هذه المباراة سوف تُقام يوم الإثنين الموافق 8 من شهر مايو الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة على استاد الملك عبدالله الدولي.