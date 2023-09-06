من هنا.. رابط تصويت استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا 2023 عبر the-afc.com

زاد اهتمام الجمهور بشكل كبير بالمشاركة في استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا، حيث أعلن الاتحاد الآسيوي عن فتح التصويت بداية من يوم الإثنين الماضي 4 سبتمبر ويستمر التصويت حتى نهاية اليوم إذ من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الاستفتاء يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال اختيار الجمهور لمن هو أفضل لاعب في مناطق غرب آسيا، والتي تضم الدول العربية في الخليج، حيث يقوم الجمهور بالتصويت عبر رابط إلكتروني لاختيار أفضل لاعب في السنة الماضية من بين اللاعبين المرشحين من الاتحاد.

المصدر: صفحة قناة المملكة- تويتر

تشتد منافسة أفضل لاعب في غرب آسيا بين لاعب فريق النصر العالمي كريستيانو رونالدو وبين لاعب فريق الوحدات الأردني وهو أنس العوضات وذلك على لقب الأفضل لشهر أغسطس، حيث من المنتظر أن يتم إنتهاء التصويت على الجائزة في تمام الساعة 8.00 مساء اليوم بتوقيت مكة، فيما سيتم الإعلان عن النتيجة غدا الخميس، ويكون التسجيل في التصويت من خلال الدخول إلى رابط الاتحاد الأسيوي والذي قد يتأخر بعض الوقت في التحميل بسبب الضغط الكبير من الجمهور، ويتم التصويت باتباع التالي:

اضغط على رابط اختيار أفضل لاعب في غرب آسيا. راجع قائمة أسماء اللاعبين. قم باختيار لاعبك المفضل. بمجرد اختياره لا يمكنك إعادة التصويت لغيره. يتم احتساب صوتك لصالحه.

أعلن الاتحاد الآسيوي عن قائمة اللاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب هذا العام في منطقة غرب آسيا، وتشهد القائمة عددا كبيرا من النجوم الذي قدموا مستوى متميزا مع فرقهم، ويحافظ كريستيانو رونالدو على تواجده في القائمة والتي تضم عددا كبيرا من نجوم الدوريات العربية بجانب نجم نادي النصر السعودي، وتأتي أسماء اللاعبين كالتالي:

كريستيانو رونالدو (لاعب النصر السعودي).

عبدالرازق حمدالله (لاعب الاتحاد السعودي).

روبرتو فيرمينيو (لاعب الأهلي السعودي).

يوسف نياكاتي (لاعب بني ياس الإماراتي).

حمزة عيسى (لاعب ثقافي طولكرم الفلسطيني).

أنس العوضات (لاعب الوحدات الأردني).

تشهد الأندية السعودية تواجد 3 من لاعبين في قائمة المنافسة وذلك لقوة الدوري في الفترة الأخيرة بجانب استقدام عدد كبير من الصفقات القوية والتي جاء منها في القائمة كريستيانو رونالدو لاعب النصر الذي انتقل في العام الماضي لصفوف الفريق، بجانب فيرمينيو لاعب الأهلي المنتقل حديثا ولكن لم ينل جزءا كبيرا من التصويت، حيث تتواجد المنافسة الأكبر بين رونالد وأنس.