من هم المرشحين لتولي مهمة تدريب منتخب مصر في مباراة ليبيا القادمة بعد إقالة حسام البدري من قبل اتحاد الكرة

تفاجأ جميع المواطنين في مصر وخاصة عشاق كرة القدم المصرية بخبر إقالة الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بقيادة المدرب حسام البدري من قبل اتحاد كرة القدم المصري، وأصبح الجميع يبحثون ويتساءلون عن مصير منتخب الفراعنة بعد رحيل المدرب حسام البدري عنه، حيث ازدادت عمليات البحث بشكل كبير على محرك بحث جوجل وعلى كافة وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مشجعي ومحبي رياضة كرة القدم المصرية عن المدرب القادم الذي سيقوم بتولي مهمة تدريب منتخب الفراعنة قبل مباراتهم القادمة أمام المنتخب الليبي ضمن إطار تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 “مونديال قطر”، وقد أكدت العديد من المصادر المسئولة أن اتحاد كرة القدم سيعلن عن المدرب الجديد لمنتخب مصر خلال الساعات القليلة القادمة، ومنذ اللحظة التي جاء فيها إعلان اتحاد كرة القدم عن المدرب الجديد أصبح جميع نشطاء السوشيال ميديا يتداولون الكثير من الاقتراحات بشأن المدرب الجديد واختياره لتولي مهمة تدريب الفراعنة في المباراة القادمة أمام ليبيا، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

انتشرت الكثير من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية والتي تشير إلى عدم استقرار تحديد مصير مهمة تدريب منتخب مصر على يد مدرب أجنبي أم مصري، وهذا ما أثار الجدل في كل وسائل التواصل الاجتماعي نظراً لأن اتحاد الكرة المصري لم يقم بتحديد هوية المدرب الجديد ولم تلمح حتى بذلك، ومن جانبه نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موضحاً فيها أن الاختيار وقع على المدرب البرتغالي “نايلو فينجادا”، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن هناك الكثير من الأشخاص على منصات التواصل الأخرى اتفقوا على أن المدرب القادم سيكون حسام حسن وهو الأقرب لتولي مهمة تدريب المنتخب المصري، ولكن لا تزال المشاورات جارية ولم يعم الاستقرار بعد بشأن هذا الأمر الذي شغل جميع المواطنين في مصر خلال الساعات القليلة الماضية.

قائمة المرشحين الجدد لتولي منصب مدرب منتخب الفراعنة:

تم ترشيح عدد من المدربين لتولي مهمة تدريب منتخب الفراعنة وعلى رأسهم كان المدرب البرتغالي نيلو فينجادا، وكما ذكرنا بالأعلى قام الإعلام أحمد شوبير بنشره بإحدى تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ولكن اجتمع الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي واتفق جميعهم على أن المدرب القادم لتولي تدريب المنتخب المصري من المتوقع أن يكون المدرب حسام حسن خلفاً للمدرب حسام البدري.

وفي الجانب الآخر أشارت العديد من التقارير الصحفية أنه تم ترشيح المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبرن الذي قاد منتخب مصر في بطولة كأس العالم لعام 2018، إضافة إلى ذلك تم ترشيح المدرب السابق شوقي غريب ضمن قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب المنتخب.