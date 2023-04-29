أخبار الرياضة

من معلق نهائي دوري أبطال آسيا 2023 الهلال وأوراوا

ندى أحمد محمد

يخوض نادي الهلال اليوم السبت الموافق 29 أبريل مباراة الذَّهاب في نهائي دوري أبطال آسيا حين يواجه نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني على أرضية ملعب الملك فهد الدُّوَليّ، ويسعى زعيم آسيا إلى الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية من اجل مواجهة الإياب، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السُّعُودية.

نهائي دوري أبطال آسيا 2023 الهلال وأوراوا
موعد مباراة الذهاب والأياب مباراة الهلال وأوراو
موعد مباراة الذَّهاب والإياب مباراة الهلال وأوراو
قد يهمك:

بعد التكرار منذ 6 أعوام.. الاتحاد الآسيوي يصف تدخل سالم الدوسري على كين ايواو بالـ “مخالفة العنيفة” والجماز…

الهلال السعودي يخرج بنتيجة مخيبة للآمال أمام نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 

معلقين مباراة الهلال وأوراوا نهائي دوري أبطال آسيا

القناة الناقلة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراو معلق المباراة 
قناة أبوظبي الرياضية آسيا Abu Dhabi Sports Asia 1 محمد حسين اضرضور
قناة دبي الرياضية آسيا Dubai Sports Asia 1 HD  أحمد الشحي
قناة الكأس 9 Alkass Nine HD سمير المعيرفي
قناة SSC EXTRA 1 HD عيسى الحربين
قناة بي ان سبورت آسيا beIN Sports AFC HD عصام الشوالي
قناة SSC1 HD فهد العتيبي
Shahid VIP فهد العتيبي

التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال في مواجهة أورواو

  • حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
  • الدفاع: سعود عبد الحميد، جانغ هيون، علي البليهي، محمد البريك
  • الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل.
  • الهجوم: موسى ماريغا، أوديون إيغالو.

السجل التاريخي لبطل دوري أبطال آسيا

النادي عدد مرات التتويج
الهلال- السُّعُودية 4
بوهانغ ستيلرز – كوريا الجنوبية 3
استقلال- إيران 2
سيونغنام- كوريا الجنوبية 2
جيونبوك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية 2
أوراوا ريدز – اليابان 2
تاي فارمرز بانك- تايلاند 2
اتحاد جدة- السُّعُودية 2
سوون سامسونغ بلووينغز- كوريا الجنوبية 2
السد- قطر 2
غوانغجو إفرغراند – الصين 2
أولسان هيونداي – كوريا الجنوبية 2
جوبيلو إيواتا – اليابان 1
العين- الإمارات 1
غامبا أوساكا – اليابان 1
باس طِهران – إيران 1
ويسترن سيدني – أستراليا 1
Avatar of ندى أحمد محمد
ندى أحمد محمد

كاتبة ومدونة، أحب القراءة والسفر و السيارات mercedes, BMW وكتابة أسعار الذهب وأحب العمل في مجال الفوركس وتداول العملات

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات