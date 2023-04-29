من معلق نهائي دوري أبطال آسيا 2023 الهلال وأوراوا
يخوض نادي الهلال اليوم السبت الموافق 29 أبريل مباراة الذَّهاب في نهائي دوري أبطال آسيا حين يواجه نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني على أرضية ملعب الملك فهد الدُّوَليّ، ويسعى زعيم آسيا إلى الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية من اجل مواجهة الإياب، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السُّعُودية.
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معلقين مباراة الهلال وأوراوا نهائي دوري أبطال آسيا
|القناة الناقلة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراو
|معلق المباراة
|قناة أبوظبي الرياضية آسيا Abu Dhabi Sports Asia 1
|محمد حسين اضرضور
|قناة دبي الرياضية آسيا Dubai Sports Asia 1 HD
|أحمد الشحي
|قناة الكأس 9 Alkass Nine HD
|سمير المعيرفي
|قناة SSC EXTRA 1 HD
|عيسى الحربين
|قناة بي ان سبورت آسيا beIN Sports AFC HD
|عصام الشوالي
|قناة SSC1 HD
|فهد العتيبي
|Shahid VIP
|فهد العتيبي
التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال في مواجهة أورواو
- حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
- الدفاع: سعود عبد الحميد، جانغ هيون، علي البليهي، محمد البريك
- الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل.
- الهجوم: موسى ماريغا، أوديون إيغالو.
السجل التاريخي لبطل دوري أبطال آسيا
|النادي
|عدد مرات التتويج
|الهلال- السُّعُودية
|4
|بوهانغ ستيلرز – كوريا الجنوبية
|3
|استقلال- إيران
|2
|سيونغنام- كوريا الجنوبية
|2
|جيونبوك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية
|2
|أوراوا ريدز – اليابان
|2
|تاي فارمرز بانك- تايلاند
|2
|اتحاد جدة- السُّعُودية
|2
|سوون سامسونغ بلووينغز- كوريا الجنوبية
|2
|السد- قطر
|2
|غوانغجو إفرغراند – الصين
|2
|أولسان هيونداي – كوريا الجنوبية
|2
|جوبيلو إيواتا – اليابان
|1
|العين- الإمارات
|1
|غامبا أوساكا – اليابان
|1
|باس طِهران – إيران
|1
|ويسترن سيدني – أستراليا
|1