من معلق نهائي دوري أبطال آسيا 2023 الهلال وأوراوا

يخوض نادي الهلال اليوم السبت الموافق 29 أبريل مباراة الذَّهاب في نهائي دوري أبطال آسيا حين يواجه نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني على أرضية ملعب الملك فهد الدُّوَليّ، ويسعى زعيم آسيا إلى الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية من اجل مواجهة الإياب، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السُّعُودية.

معلقين مباراة الهلال وأوراوا نهائي دوري أبطال آسيا

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التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال في مواجهة أورواو

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد، جانغ هيون، علي البليهي، محمد البريك

الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل.

الهجوم: موسى ماريغا، أوديون إيغالو.

السجل التاريخي لبطل دوري أبطال آسيا