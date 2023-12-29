من كان يقصده إمام عاشور بأنه “هجاص”… ولماذا رد عليه رضا عبد العال بأنه “نحس”

في تطور سريع وعقب نهاية السوبر المصري أمس بحصد الأهلي للبطولة.

والتي أدلى بعدها إمام عاشور برسالة عبر شاشات التلفزيون إلى شخص ما قال عنه إمام إنه “هجاص” وذلك عقب حصوله على أول بطولة له مع الأهلي.

رد رضا عبد العال نجم الزمالك والأهلي السابق، المحلل الفني، على تلك التصريحات التي أدلى بها عاشور عقب التتويج بالسوبر المصري في الإمارات.

وخلال اللقاء قال رضا عبد العال وكأنه اعتراف صريح منه إن من يقصده إمام عاشور هو عبد العال: «كلها 3 شهور وينتهي هذا التمثال المنتقل من الزمالك، اللي أنا لعبته في الأهلي بضهرى بتاريخ إمام عاشور كله اللي جارى واللي راح».

وأضاف رضا عبد العال عن إمام عاشور: « وشه نحس على الأهلي اللي اللي خسر بطولتين، ومن الطبيعي أن يفوز الأهلي بالسوبر وكما فيوتشر أحرج الأهلي».



وكان نادي القرن الأفريقي المارد الأحمر قد حقق فوزه الأول في التاريخ على فيوتشر، بأربعة أهداف مقابل هدفين في مواجهة قوية ومثيرة، أحرز خلالها هدفان في الشوط الأول، ورد فيوتشر بهدفين في الشوط الثاني، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين، يحرز الأهلي هدفين في الشوط الرابع ويفوز باللقاء والبطولة.

عاشور وتصريحات نارية ومن يقصده بالهجاص- صورة أرشيفية

ماذا قال عاشور عقب اللقاء

وعقب اللقاء قال إمام عاشور خلال لقائه على شاشة قناة أون سبورت «رسالة للشامتين اهدوا شوية… أنا كده كده مش متابع ومركز في شغلي، ولولا أن في سيستم داخل الأهلي كنت رديت ، فى هجاص انتوا عارفينه حابب أقوله دى أول بطولة ليا وأنا ثالث كأس عالم».

وأوضح عاشور أن الأهلي قد خاض مباراة قوية جدا أمام فيوتشر في لقاء نهائي السوبر المصري، ‏وتمكن من حصد كأس البطولة. ‏

كما وجه نجم الأهلي التحية والشكر لجماهير الأهلي لدعهما المستمر للفريق وحضورها الكبير في مدرجات إستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، ولجميع جماهير ‏الأهلي في كل العالم التي دائما متواجدة وتسانده أينما تواجد وفي جميع البطولات التي يشارك بها. ‏

واختتم إمام عاشور تصريحاته بالتأكيد على أن بطولة السوبر المصري بداية بالنسبة إليه مع ‏الأهلي، وأن الفريق هدفه إسعاد الجماهير من خلال التتويج بكافة الألقاب. ‏

عاشور وأول بطولة مع الأهلي- صورة أرشيفية مصدرها جوجل