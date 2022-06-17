من قلب بوسطن.. كيري يقود جولدن ستيت لحصد بطولة NBA

نجح فريق جولدن ستيت واريورز في إثبات جدارته وذلك عن طريق الفوز بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA لموسم 2021/2022 بعد عبور بوسطن سيلتيكس.

جولدن ستيت يفوز على بوسطن برباعية في NBA

وتمكن لاعبي فريق جولدن ستيت من التغلب على بوسطن بنتيجة 4-2 في عدد المباريات، ليتوج بلقب NBA الغائب عنه منذ عام 2018.

الجدير بالذكر أن جولدن ستيت حصد لقب NBA على حساب بوسطن في ملعبه ووسط جماهيره في المباراة السادسة بين الفريقين، ليحتفل رفاق ستيفن كيري باللقب في قلب صالة تي دي جاردن معقل الفريق الأخضر.

جولدن ستيت يقتنص لقب NBA السابع في تاريخه

ولا يخفى على أحد أهمية هذه البطولة حيث بهذا اللقب وصل جولدن ستيت للقب السابع في تاريخه، ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر الفرق التي توجت ببطولة NBA خلف لوس أنجلوس ليكرز وبوسطن سيلتيكس، ولكل منهما 17 لقبا.

من المعروف أن هذا اللقب هو الرابع للجيل التاريخي لجولدن ستيت الذي خاض النهائي 6 مرات في آخر 8 سنوات.

كيري يوفي بوعده ويحصد NBA

وبعد الفوز ببطولة NBA، أصبح ستيفن كيري أسطورة وقائد جولدن ستيت وافيًا بوعده الذي قاله عندما ودع فريقه البطولة في الموسم الماضي دون أن يصل إلى الأدوار الإقصائية.

ليرسل كيري رسالة تحذير إلى جميع فرق الدوري قائلا: “لن تحبوا أن تلعبوا ضدنا في الموسم المقبل”.

وحصد كيري نجم المباراة جائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري FMVP للمرة الأولى في مسيرته.