من فاز في مباراة الهلال والاتحاد الان في آسيا.. كم النتيجة؟ (1-1) تعادل إيجابي

كم نتيجة مباراة الهلال ولاتحاد في دوري أبطال آسيا 2019 لقاء الإياب من دور ربع نهائي البطولة، حيث نتابع معكم تشكيل الفريقين والنتيجة أول بأول ومن فاز في مباراة الهلال والاتحاد الان وتأهل للمباراة قبل النهائية لمقابلة السد القطري في هذا الدور، يذكر أن السد القطري فاز أمس على النصر السعودي وتأهل للدور نصف النهائي، تقام مباراة اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، يذكر أن نتيجة مباراة الذهاب كانت التعادل 0-0، لمتابعة النتيجة عبر الرابط التالي:

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد الان

موعد بداية مباراة اليوم في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، لتاسعة مساء بتوقيت دبي.







من فاز وكم نتيجة مباراة الهلال والاتحاد – الاتحاد يتقدم بالهدف الأول عن طريق زياد الصحفي بعد 11 دقيقة من بداية المباراة. – الدقيقة 44 كاريلو يحرز هدف التعادل وهدف الهلال الأول. – نهاية الشوط الأول. الهلال 1 – 1 الاتحاد.