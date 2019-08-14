من فاز ببطولة غرب آسيا 2019 العراق أم البحرين؟

من فاز ببطولة غرب آسيا 2019 وما هي نتيجة نهائي كأس غرب آسيا بين العراق والبحرين هي أسئلة كل الجماهير الان بعد نهاية تلك البطولة التي استضافتها العراق من 30 يوليو حتى 14 أغسطس 2019، والإجابة على السؤال الأهم، من فاز ببطولة غرب آسيا 2019؟ فقد فاز باللقب الحصان الأسود للبطولة “منتخب البحرين”، بعدما فاز في المباراة النهائية على منتخب العراق صاحب الملعب والجمهور بنتيجة 1-0، أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب عيسى موسى ناجي مهاجم منتخب البحرين.

توابع خسارة العراق لقب بطولة غرب آسيا 2019

أكدت تقارير صحفية رياضية، أن اتحاد الكرة العراقي يدرس الان قرار إقالة المدير الفني السلوفيني كاتانيتش، بعد الخسارة أمام البحرين على ملعبه وأمام جمهوره، وخاصة مع اقتراب المنتخب من خوض مباريات تصفيات كأس العالم 2022، والتي تبدأ مع شهر سبتمبر 2019 القادم.

كما وجه عدد من المحللون انتقادات كبيرة للمدير الفني كاتانيتش مدرب منتخب العراق، ومن ضمن تلك الانتقادات، عدم اختياره الجيد للاعبي المنتخب العراقي، ومقاييسه غير الجيدة لتلك الاختيارات، هذا ويذكر أن لاعب منتخب العراق قد فاز بجائزة أفضل لاعب في بطولة غرب آسيا 2019.