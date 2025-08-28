قلب الأسد من جديد.. أحمد حجازي في دفاع نيوم ضد الأهلي بدوري روشن

يتجهز أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، وفريق نادي نيوم السعودي، لخوض رحلة جديدة من التحديات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “روشن” في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، أمام فريق النادي الأهلي السعودي ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة المحلية.

وبعد أن خاض حجازي مع الاتحاد السعودي رحلة احتراف اتسمت بالقوة لمدة 4 سنوات، انتقل إلى فريق نادي نيوم، ولعب معه في دوري يلو حتى ساهم في صعوده نحو الدوري السعودي الممتاز، بعد أن خاض 23 مباراة مع ناديه الجديد لم يسجل في أي منها، ولكنه ساهم في صناعة هدف وحيد.

ومن المنتظر الليلة أن يكون المدافع المصري أساسيا في صفوف نيوم، ليعود مجددا إلى أضواء روشن الذي تم تتويجه به من قبل مع اتحاد جدة في موسم 2023-2024.

ولعب حجازي مع اتحاد جدة، فكان أكثر من مجرد مدافع، فقد كان قائد الفريق الملهم، وحجر الأساس في عودة عميد جدة إلى منصات التتويج من جديد، وفاز الاتحاد في ظل وجوده لأول مرة منذ 14 عام بالدوري السعودي

بداية قوية وطموح لا ينتهي

واليوم يعود أحمد حجازي ليدخل في مباراة الافتتاح لفريقه مع فريق قوي وبطل آسيا، إنه الأهلي السعودي، الغريم التقليدي لاتحاد جدة، النادي القديم للأسد المصري، لكن طموح الأسد لا ينتهي على الرغم من بلوغه 34 عاما.

وعلى ما يبدو، أنه في ظل خطة نيوم الطموحة في أن يكتب اسمه بين الكبار، سيكون اسم حجازي لا غنى عنه في تلك المرحلة، خاصة مع تعاقد نيوم على عدة صفقات عالمية استعدادا لدوري قوي ومنافسات أكثر حماسة.

وستكون عودة حجازي مجددا لدوري روشن بقميص نيوم، وأول مباراة أمام الأهلي الذي نجح في هز شباكه مرتين قبل ذلك، حيث واجه الأهلى وهو في صفوف الاتحاد 4 مرات، فاز ناديه فيها مرتين، وتعادل في مرة، وخسر في أخرى.

😂 احمد حجازي يفتكر #الاتحاد اثناء الاحتفال مع فريقه #نيوم بـ دوري يلو اثناء اغنية ( ايه اليوم الحلو دا 💛🖤 ) pic.twitter.com/ZHYUp856FZ — علاء سعيد (@alaa_saeed88) May 18, 2025

جدير بالذكر أن فريق نادي نيوم، هو بطل دوري يلو موسم 2024-2025، والأهلي هو بطل آسيا للنخبة في نفس النسخة، مما يجعل من هذه المباراة قمة جديدة قوية في سلسلة مباريات دوري روشن.