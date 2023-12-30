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من تركيا : أليو ديانج لاعب الاهلى مطلوب فى هذا النادى

أحمد المدبولي

كشفت الصحافة التركية الصادرة صباح اليوم عن إهتمام تركى بلاعب النادى الاهلى المالى أليو ديانج.

اللاعب الذى بدا الحديث عن فكرة رحيله عن النادى الاهلى، والحديث عن عروض له سواء من قطر او من تركيا.

صحيفه تركيه تكشف موقف اليو ديانج

صحيفة “dirilispostasi” التركيه وعبر موقعها الرسمى اليوم أشارت الى إهتمام نادى طرابزون سبور التركي، بضم اليو ديانج فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والتى ستبدا بعد غداً.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب ضمن إهتمامات طرابزون سبور التركي، الذى يرغب فى ضمه لتدعيم خط وسط الفريق فى شهر يناير.

التقرير الصحفى أشار الى أن النادى التركى، وضع ميزانية لضم اللاعب قيمتها 5 مليون دولار، وانهم سيقدموا عرض للنادى الاهلى فى الأيام القادمة.

فريق طرابزون سبور التركي، والذى يلعب ضمن صفوفه المصرى محمود حسن تريزيجيه.

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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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