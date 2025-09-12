من بوابة منتخب بلاده.. نجم ريال مدريد السابق يتسعد للعودة للملاعب

يبدو إننا نقترب من رؤية واحدًا من عمالقة كرة القدم وأسطورة ريال مدريد ومنتخب فرنسا السابق زين الدين زيدان يعود للملاعب بعد فترة كبيرة من الغياب، حيث قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن زين الدين زيدان يواصل استعداداته لتولي منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا ، حال حدوث أي تغيير على رأس الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

خطط وتجهيزات إستعدادًا لقيادة الديوك

وعقب خروج بعض الانباء عن سعي فناربخشة للتعاقد معه أكدت الصحيفة أن زيدان يتابع الدوري الفرنسي والبطولات الأوروبية الكبرى بشكل مكثف، ويُجري تقييمات دقيقة للاعبين والخطط التكتيكية الممكنة، تحسبًا لتوليه المهمة رسميًا. وتشير المصادر إلى أن نجم ريال مدريد السابق وضع بالفعل تصورًا أوليًا حول هيكلة الفريق، حال تم تعيينه.

وجاء اسم زيدان ليرتبط بتدريب المنتخب الفرنسي، ورفض خلال السنوات الماضية عددًا من العروض التدريبية من أندية كبرى، مفضلاً انتظار الفرصة المناسبة لقيادة منتخب بلاده.

سجل مميز

ويوجد لدى زيدان سجلًا تدريبيًا استثنائيًا مع ريال مدريد، حيث قاد الفريق للتتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بين عامي 2016 و2018، إلى جانب عدة ألقاب محلية وقارية أخرى.

ومع اقتراب نهاية عقد ديشامب بعد كأس العالم 2026، تتزايد التوقعات بأن تكون الفترة القادمة موعدًا لعودة “زيزو” إلى عالم التدريب من بوابة منتخب فرنسا.