من الفيفا إلي الأهلي… فريقكم المميز ينفرد برقم تاريخي مدى الحياة

انفرد النادي الأهلي برقم مميز وتاريخي سيخلد باسمه مدى الحياة، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تغيير نسخة وبطولة كأس العالم للأندية التي كانت تتم خلال السنوات الماضية.

حيث سيتم اعتبارا من نسخة 2025 مشاركة 32 فريقا من جميع قارات العالم، ومن بينهم النادي الأهلي بطل أفريقيا، في بطولة ستقام كل أربعة سنوات على غرار كأس العالم للمنتخبات.

رقم الأهلي المميز والتاريخي

وبعد قرار الفيفا يصبح النادي الأهلي هو الفريق الوحيد على مستوى العالم الذي حصل على عدد 4 ميداليات برونزية، في النسخة القديمة من البطولة وبالتالي لن يستطيع أي ناد آخر منافسته في ذلك، حيث تحصل الأهلي على تلك الميداليات عبر تاريخ مشرف من المشاركة ببطولة كأس العالم منذ بداية انطلاقها في عام 2000 وحتى 2023.

وبذلك القرار من الفيفا يكون قد منح النادي الأهلي وجماهيره رقما تاريخا واستثنائيا لن يتخطاه عبر تاريخ كرة القدم أي ناد آخر خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب إلغاء النسخة القديمة من البطولة والتي شهدت مشاركة وحضور عدد 7 أندية فقط عبر 23 عاما هو تاريخها، لتكون النسخة الجديدة من البطولة بمشاركة 32 نادي بداية من النسخة المقبلة 2025.

رقم حصري وغير مسبوق

نادي القرن الأفريقي الأهلي كان قد نجح في حصد عدد 4 ميداليات برونزية خلال أعوام: 2006 و2020 و2021 و2023، على حساب فرق فلامنجو البرازيلي والهلال السعودي وأوراوا الياباني.