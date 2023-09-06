«من الإمارات إلى المملكة».. التعاون يعلن التعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو رسميًا (فيديو)

أعلن نادي التعاون بشكل رسمي التعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو، قادمًا من فريق الوحدة الإماراتي، في صفقة كانت تعول عليها جماهير الذئاب الفترة الماضية نظرًا لبراعة اللاعب الهجومية.

البرازيلي جواو بيدرو يحتفل بأحد أهدافه مع نادي الوحدة الإماراتي - المصدر: حساب الدوري الإماراتي عبر تويتر

واستمرت المفاوضات بين نادي التعاون واللاعب لمدة أسبوع، انتهت بضم اللاعب رسميًا لصفوف ذئاب السعودية لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

فيديو الإعلان عن صفقة جواو بيدرو في التعاون

ونشر نادي التعاون عبر منصة X تويتر سابقًا مقطع فيديو مبدع، للإعلان الرسمي عن صفقة البرازيلي جواو بيدرو من صفوف نادي الوحدة الإماراتي.

بـيـدرو وصــل 🛬 الرجاء من السادة الذئاب فك الأحزمة 🤩💛#WELCOME_JOAO_PEDRO pic.twitter.com/CSSccSd9f9 — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 6, 2023

وظهر جواو بيدرو في فيديو كارتوني في طائرة قادمة من الإمارات إلى المملكة السعودية، مع ظهور صوت قائلًا: ” على السادة الذئاب ربط الأحزمة، جواو بيدرو وصل”.

وكشفت تقارير سعودية عن تفاصيل تعاقد التعاون مع جواو بيدرو، حيث ينضم اللاعب لصفوف الذئاب لمدة موسمين، مقابل راتب سنوي 2 مليون ونصف المليون يورو.

من هو جواو بيدرو مهاجم التعاون الجديد؟

يبلغ البرازيلي جواو بيدرو من العمر 30 عامًا، كما تبلغ قيمته السوقية 6 ملايين يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، بدأ مسيرته الكروية بنادي فيروفيارو البرازيلي، ثم انتقل لصفوف الفتح السعودي كأول نادي عربي في مسيرة بيدرو عام 2017.

وانضم بيدرو لصفوف الوحدة الإماراتي موسم 2021 قادمًا من نادي الظفرة في صفقة قيمتها 3 ملايين يورو، وشارك جواو بيدرو مع الوحدة خلال 64 مباراة نجح خلالها في تسجيل 35 هدفًا وصناعة 6 آخرين.

صفقات نادي التعاون هذا الموسم

وضم التعاون لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 13 صفقة وهم: