من الأفضل؟.. مقارنة بالأرقام بين صلاح ومحرز قبل مواجهة مصر والجزائر الودية

يتجدد الصراع بين محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، ورياض محرز نجم وقائد منتخب الجزائر، خلال اللقاء الذي يجمع الفراعنة أمام محاربي الصحراء برسم ودي دولي خلال معسكر أكتوبر الجاري بالإمارات، ويطول الحديث عن أفضلية أحدهما على الآخر، وسنستعرض أرقام الثنائي خلال الموسم الحالي، بجانب سجلهما الدولي مع كلا المنتخبين.

محمد صلاح قائد منتخب مصر ورياض محرز قائد منتخب الجزائر - مصدر الصورة: كورة 11

مقارنة بالأرقام بين صلاح ومحرز

وظهر محمد صلاح بشكل مميز خلال الموسم الحالي، بعد انتفاضة ليفربول الذي بدا منافسًا بقوة على مقدمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد الموسم الماضي الذي خرج من سابق الصدارة مبكرًا، وفشل في التواجد في أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، يخوض رياض محرز تجربة مثيرة مع الأهلي السعودي، وقدم بداية أكثر من مميزة رفقة الراقي الصاعد حديثًا من دوري يلو الدرجة الأولى، ويعتبر أحد أفضل لاعبي الفريق خلال الموسم الجاري.

البند محمد صلاح رياض محرز العمر 31 عاماً 32 عاماً الفريق الحالي ليفربول أهلي جدة عدد المباريات في الموسم الحالي 10 9 عدد الأهداف في الموسم الحالي 6 3 عدد التمريرات الحاسمة في الموسم الحالي 4 4 عدد المباريات الدولية 90 86 عدد الأهداف الدولية 50 30 عدد التمريرات الحاسمة الدولية 29 40

وتشير الأرقام إلى تفوق ملحوظ لقائد منتخب مصر في تسجيل الأهداف، وهو أمر ملفت بشكل أكبر في عدد الأهداف الإجمالي في مسيرة اللاعب، ولكن يتفوق رياض محرز على مستوى صناعة الأهداف، وهو واضح أيضًا في مساهمات اللاعب الإجمالية بمسيرته.

أما الإجابة على سؤال من الأفضل؟ فيُعد كلا اللاعبين من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، ويصعب الجزم بأفضليتهما من دون النظر إلى العوامل الأخرى، مثل مستوى الفريق الذي يلعبان فيه والدور الذي يلعبانه في هذا الفريق.

موعد مباراة مصر والجزائر

وستقام مباراة مصر والجزائر الودية، يوم الاثنين المقبل 16 أكتوبر، وستنطلق عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والعراق.