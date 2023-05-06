من أجل جورجينا، ومنصب أفضل… رونالدو قد يترك نادي النصر

زعمت تقارير إعلامية أن كريستيانو رونالدو يفكر بإنهاء عقده مع نادي النصر السعودي! وذلك بعد بضعة أشهر فقط من الإنضمام إليه.

وقد برز نادي نيوكاسل الإنجليزي كأحد المرشحين للتعاقد مع النجم البرتغالي، وسط تقارير عن سعي كريستيانو رونالدو لإنهاء عقده مع نادي النصر السعودي.

ويستمر العقد الذي وقعه المهاجم البرتغالي، البالغ من العمر 38 عاما، مع نادي النصر حتى عام 2025. وهي صفقة عقدها بعد ترك نادي مانشستر يونايتد في نوفمبر من العام الماضي.

وقد كان أداء رونالدو جيّداً مع الفريق السعودي منذ انضمامه إليه في يناير الماضي، حيث سجل 12 هدفا حتى الآن.

ويحتل نادي النّصر السعودي حاليا المركز الثاني في دوري المحترفين، بفارق ثلاث نقاط عن النادي المتصدر، علما بأن الأخير يمتلك في جعبته مباراة مؤجلة.

ومع ذلك، يشاع بأن النجم البرتغالي يريد مغادرة نادي النصر بعد أشهر فقط من وصوله، حيث برز فريقه السابق ريال مدريد كأحد المرشحين للتعاقد معه، ولكن ليس كلاعب!

وبحسب تقرير لصحيفة “آل ناسيونال” الإسبانية، فإن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض لكريستيانو رونالدو لكن ليس كلاعب، بل ينوي تعيينه سفيرا للنادي.

ويقول التّقرير بأن رئيس نادي ريال مدريد يرى أن رونالدو لن يرفض العودة كسفير للنادي، حيث أنه مقتنع بأن دور كريستيانو رونالدو كلاعب قد انتهى.

لكن العودة إلى إسبانيا ليست الخيار الوحيد، حيث يبرز أيضا خيار الانضمام الى نادي نيوكاسل المملوك سعوديا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن مدرب نيوكاسل سيحصل على زيادة ضخمة في ميزانية الانتقالات الخاصة به، في حال احتل النادي أحد المراكز الأربعة في الدوري الإنجليزي وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. علما بأن النادي حاليا في المركز الثالث!

ولكن صحيفة “ديلي ميل” شددت على أن نادي نيوكاسل لن يكسر هيكل الأجور هذا الصيف، رغم استهدافه للاعبين بارزين أمثال “ديكلان رايس” و”ماسون ماونت”.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد زعمت وجود بند في عقد اللاعب البرتغالي مع نادي النصر، يسمح بإعارة اللاعب إلى نيوكاسل في حال بلوغ النادي لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.