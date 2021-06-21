من أجل إيركسن، منتخب الدنمارك يقلب الموازين راساً على عقب ويتأهل للأدوار الإقصائية من يورو 2020 ويُقصي منتخب روسيا

بواسطة أحمد الفاضل

تمكن منتخب الدنمارك من تحقيق أول انتصار له في بطولة يورو 2020 اليوم بعد فوزه المثير والمستحق على منتخب روسيا في ملعب باركن بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وفاز منتخب الدنمارك بأربعة اهداف على روسيا مقابل هدف وحيد للأخيرة سجله اللاعب أرتيم دزيوبا من ضربة جزاء.

من أجل إيركسن، منتخب الدنمارك يقلب الموازين راساً على عقب ويتأهل للأدوار الإقصائية من يورو 2020 ويُقصي منتخب روسيا 2 21/6/2021 - 10:55 م

وسجل للدنمارك كل من ميكيل دامسفارد ويوسف بولسن في الدقائق 38 و59، وسجل للدنمارك أيضاً كل من أندرياس كريستنسن ويواخيم ماهلي في الدقائق 79 و82 من عمر اللقاء، وبهذا الفوز يقلب منتخب الدنمارك الموازين واضعاً نفسه مع ركب المتأهلين للأدوار الإقصائية من بطولة يورو 2020 برفقة كل من بلجيكا وفنلندا اللذان لحقا بالأدوار الإقصائية أيضاً.

من أجل إيركسن، منتخب الدنمارك يقلب الموازين راساً على عقب ويتأهل للأدوار الإقصائية من يورو 2020 ويُقصي منتخب روسيا 1 21/6/2021 - 10:55 م

ويذكر أن منتخب الدنمارك أثار الشكوك مؤخراً حول إمكانية تأهله للأدوار الإقصائية من البطولة بعد تعثرهم أمام فنلندا في أولى مباريات البطولة وخصوصاً عندما سقط اللاعب كريستيان ايركسن ومعه كل آمال الدنمارك في المضي قدماً في البطولة.

ويتأهل منتخب الدنمارك برفقة كل من بلجيكا وفنلندا أصحاب المركزين الأول والثالث للدور ثمن النهائي، ويتأهل منتخب الدنمارك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وبفارق أهداف كبير عن فنلندا وروسيا، كما أن الأهداف المستقبلة في شباكهم أقل من تلك التي تم تسجيلها في شباك روسيا وفنلندا.

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.