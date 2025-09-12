أخبار الرياضة

منذ 2017 وحتى الآن.. صلاح يتصدر قائمة قياسية جديدة بالبريميرليج

آياتي خيري

لا تيأس الأرقام منه ولا يتوقف التاريخ عن تسجيل أرقامه القياسي، حيث يواصل الفرعون محمد صلاح تحطيم الأرقام في كل وقت وبكل الطرق.

صلاح ضمن أفضل المساهمين

ونجح النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، في التواجد على قائمة أفضل اللاعبين مساهمة في الأهداف والتمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى ليفربول في موسم 2017-18، وفقًا لإحصائيات أصدرتها شبكة “سكاواكا” العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم.

وسجل صلاح إجمالي 272 هدفًا وتمريرة حاسمة في 291 مباراة، متفوقًا على سون هيونج مين (173 في 271 مباراة) وهاري كين (169 في 204 مباريات).

جاءت هذه الإحصائيات والأرقام لتؤكد مكانة صلاح كأحد أبرز النجوم في الدوري الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة، حيث يواصل تألقه مع الريدز.

قائمة أفضل اللاعبين مساهمة

ونرصد لكم قائمة أفضل اللاعبين مساهمة في الأهداف والتمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2017-18:

1. محمد صلاح – 272 (291 مباراة)

2. سون هيونج مين – 173 (271 مباراة)

3. هاري كين – 169 (204 مباريات)

4. كيفين دي بروين – 150 (224 مباراة)

5. رحيم ستيرلينج – 135 (237 مباراة)

6. جيمي فاردي – 132 (237 مباراة)

7. ماركوس راشفورد – 118 (254 مباراة)

8. برونو فيرنانديز – 114 (198 مباراة)

9. أولي واتكينز – 109 (187 مباراة)

10. جابرييل خيسوس – 105 (219 مباراة)

