منتخب هولندا يسحق نظيره المقدوني الشمالي بثلاثية نظيفة ويؤكد أحقيته بلقب يورو 2020 وفينالدوم يقتسم صدارة الهدافين مع رونالدو

أكد منتخب هولندا على أحقيته بلقب كأس أُمم أوروبا يورو 2020 بعد فوز ساحق ومستحق على حساب منتخب مقدونيا الشمالية ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة وبرصيد 9 نقاط متفوقاً على كل من منتخبات النمسا وأوكرانيا أصحاب المركزين الثاني والثالث.

وتمكن منتخب هولندا بفضل كل من جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي من حسم الصدارة لصالح منتخب هولندا كما أن نجم باريس سان جيرمان المستقبلي فينالدوم تمكن من تسجيل هدفين لصالح منتخب هولندا ليتربع على صدارة قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف بالتساوي مع رونالدو نجم البرتغال.

وسجل لهولندا كل من ممفيس ديباي الوافد الجديد لصفوف برشلونة في الدقيقة 24 وجورجينو فينالدوم في الدقائق 51 و58، وتذيل منتخب مقدونيا الشمالية المجموعة الثانية بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية في البطولة، ومن جانبه يسعى منتخب هولندا بكل جدية للفوز بلقب البطولة الأوروبية وخصوصاً بعد الآداء المقنع الذي قدمه لاعبو الطواحين في دور المجموعات.

وسيلعب منتخب هولندا أولى مباريات الأدوار الإقصائية يوم السبت أمام أحد المنتخبات التي سيتم تحديد هويتها لاحقاً بعد حسم بقية مباريات المجموعات ومعرفة الترتيب النهائي للمنتخبات.