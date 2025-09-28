رقم قياسي جديد لمنتخب مصر قبل جولة التأهل للمونديال

في مفاجأة جديدة قبل حسم التأهل، حصد منتخب مصر الأول بقيادة المدرب حسام حسن، رقماً قياسيًا جديداً فى قارة أفريقيا، وذلك عبر بوابة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

التأهل إلى كأس العالم 2026

وقال بيان صادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عبر موقعه الرسمي أمس الخميس أن منتخب مصر نجح في زيارة شباك منافسيه في 34 مباراة متتالية، كان آخرها في مباراة إثيوبيا التي أقيمت الشهر الحالي بـ استاد القاهرة، وانتهت بفوز منتخب مصر بثنائية نظيفة عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش.

وتابع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء “لم يتمكن أي منتخب أفريقي من التسجيل في 34 مباراة متتالية، حيث كان الرقم القياسي السابق هو 33 مباراة، حققتها جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 1979 إلى 1984، وكوت ديفوار في الفترة من 2012 إلى 2014″، متابعًا “سجل منتخب مصر في 34 مباراة متتالية خلال الفترة من 14 يونيو 2022 وحتى الخامس من سبتمبر الحالي”.

منتخب مصر

ويتجهز منتخب مصر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو الشهر المقبل في نهاية التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، حيث يكفي منتخب “الفراعنة” تحقيق الفوز على جيبوتي في المباراة التي ستجمعهما في المغرب، من أجل بلوغ المونديال للمرة الرابعة في التاريخ.

ويتواجد منتخب مصر في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط على بوركينا فاسو صاحب الوصافة، قبل جولتين على نهاية التصفيات المونديالية.