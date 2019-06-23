منتخب مصر يواصل التدريبات لمواجهة الكونغو المقبلة وحجازي يرتدي قناع واقي

منتخب مصر يستعد لمواجهة الكونغو في الجولة الثانية، حيث يواصل منتخب مصر الاستعداد لمباراة الجولة الثانية أمام الكونغو في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة الدولي،ويحتل المنتخب الوطني حاليا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولي برصيد ثلاث نقاط، وذلك بفارق الأهداف عن منتخب أوغندا الذي يحتل صدارة المجموعة، بينما يحتل منتخبي الكونغو وزيمبابوي مؤخرة الترتيب بدون نقاط.

أحمد حجازي يرتدي قناع واقي للأنف

خلال تدريبات منتخب مصر مساء اليوم الأحد على استاد الكلية الحربية ظهر لاعب الدفاع أحمد حجازي يرتدي قناع طبي، وذلك لحماية الأنف بعد تعرضها للكسر خلال مباراة الفراعنة الماضية في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي أمام منتخب زمبابوي، وفق بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة المصري عن حالة اللاعب الطبية، ونجح خلالها المنتخب الوطني المصري في تحقيق فوز بنتيجة هدف مقابل لا شئ.

كان أحمد حجازي تعرض لاصطدام بدني أثناء محاولة التصدي لكرة عرضية من قبل لاعبي المنتخب المنافس، نتج عنها نزيف من الأنف لعدة دقائق، وقد تدخل الجهاز الطبي لتقديم المساعدة العلاجية اللازمة، وقد أظهرت شاشات التلفاز الجهاز الطبي وهو يشير إلى الجهاز الفني بإجراء تغيير للاعب، وذلك لعدم قدرته على استكمال أحداث المباراة، إلا أن اللاعب الذي يتسم بالرجولة تحامل على نفسه وأصر على استكمال المباراة حتى نهايتها.

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