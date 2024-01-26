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منتخب مصر يعلن مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب بعد إجراء عملية جراحية في ألمانيا

محمد فريد عبد العزيز

أعلن منتخب مصر عن مدة غياب الحارس محمد الشناوي عن الملاعب بعد أن تعرض لإصابة قوية في الكتف خلال مباراة مصر والرأس الأخضر، وكان قد سافر الشناوي إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية.

وفي بيان رسمي، أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم عن مدة إصابة محمد الشناوي قائلاً أن الحارس سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء بيان إتحاد الكرة كالتالي: “خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لعملية بالمنظار بواسطة خبير ألماني متخصص في إصابات الكتف، على أن يغيب الشناوي عن الملاعب لفترة ثلاثة أشهر”.

وبالتالي فإن الحارس محمد الشناوي لن يخوض المباريات المتبقية في كأس أمم أفريقيا، كما سيغيب عن النادي الأهلي لعدة مباريات.

وفي لفتة طيبة أرسل لاعبي النادي الأهلي رسالة دعم ومساندة لكابتن الفريق محمد الشناوي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا ضد منتخب الكونغو يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

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