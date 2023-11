“منتخب مصر” يعلن قائمة اللاعبين لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

ريهام محمد أبوالعلا،

- حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزي جامعة القاهرة.

- أجيد الكتابة في العديد من المجالات، لا أميل إلى التعقيد والحشو والإطالة في الكتابة، ولكن أحب استعمال أسلوب سهل وبسيط يفهمه الجميع.

- حصلت على العديد من الشهادات في مجال كتابة المحتوى منها: شهادة Content Marketing من منصة Hubspot، وشهادةViral Marketing and How to Craft Contagious

Content من منصة Coursera.

- أعمل ككاتبة في موقع نجوم مصرية، وأعمل أيضاً كمؤلفة كتب.

- هواياتي المفضلة هي: الكتابة اليومية، الرسم، والقراءة.