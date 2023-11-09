“منتخب مصر” يعلن قائمة اللاعبين لمواجهتي جيبوتي وسيراليون
سوف يخوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، يوم 16 و19 نوفمبر الجاري، أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون.
قائمة منتخب مصر
وضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا، وهم:
|المركز
|اللاعب
|حراسة المرمى
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|الدفاع
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|الوسط
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|الهجوم
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وينطلق معسكر المنتخب يوم الإثنين 13 نوفمبر المقبل، استعدادًا لمواجهة جيبوتي في القاهرة، ثم تطير البعثة إلى ليبيريا صباح يوم 17 من الشهر نفسه، لمواجهة سيراليون.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.
وأقام الفراعنة معسكر إعداد في الإمارات، أكتوبر الماضي، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر، وفاز على الأول بهدف نظيف، وتعادل مع الثاني 1-1.