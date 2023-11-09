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“منتخب مصر” يعلن قائمة اللاعبين لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

ريهام محمد أبو العلا

سوف يخوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، يوم 16 و19 نوفمبر الجاري، أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون.

منتخب مصر يعلن قائمة اللاعبين لمباراتي جيبوتي وسيراليون

منتخب مصر يعلن قائمة اللاعبين لمباراتي جيبوتي وسيراليون - مصدر الصورة: بحث جوجل

وقد اختار المدير الفني لمنتخب مصر، روي فيتوريا، 25 لاعبًا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر

وضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا، وهم:

المركز اللاعب
حراسة المرمى
  • محمد الشناوي، محمد صبحي، أحمد الشناوي
الدفاع
  • محمد هاني، علي جبر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح
الوسط
  • طارق حامد، محمد النني، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي
الهجوم
  • محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمد شريف، محمود تريزيجيه، حسين الشحات، عمر مرموش
قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون
قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون – مصدر الصورة: بحث جوجل

وينطلق معسكر المنتخب يوم الإثنين 13 نوفمبر المقبل، استعدادًا لمواجهة جيبوتي في القاهرة، ثم تطير البعثة إلى ليبيريا صباح يوم 17 من الشهر نفسه، لمواجهة سيراليون.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

وأقام الفراعنة معسكر إعداد في الإمارات، أكتوبر الماضي، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر، وفاز على الأول بهدف نظيف، وتعادل مع الثاني 1-1.

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ريهام محمد أبو العلا

ريهام محمد أبوالعلا،
- حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزي جامعة القاهرة.
- أجيد الكتابة في العديد من المجالات، لا أميل إلى التعقيد والحشو والإطالة في الكتابة، ولكن أحب استعمال أسلوب سهل وبسيط يفهمه الجميع.
- حصلت على العديد من الشهادات في مجال كتابة المحتوى منها: شهادة Content Marketing من منصة Hubspot، وشهادةViral Marketing and How to Craft Contagious
Content من منصة Coursera.
- أعمل ككاتبة في موقع نجوم مصرية، وأعمل أيضاً كمؤلفة كتب.
- هواياتي المفضلة هي: الكتابة اليومية، الرسم، والقراءة.

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