“منتخب مصر” يعلن قائمة اللاعبين لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

سوف يخوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، يوم 16 و19 نوفمبر الجاري، أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون.

منتخب مصر يعلن قائمة اللاعبين لمباراتي جيبوتي وسيراليون - مصدر الصورة: بحث جوجل

وقد اختار المدير الفني لمنتخب مصر، روي فيتوريا، 25 لاعبًا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

قائمة منتخب مصر

وضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا، وهم:

المركز اللاعب حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد صبحي، أحمد الشناوي الدفاع محمد هاني، علي جبر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح الوسط طارق حامد، محمد النني، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي الهجوم محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمد شريف، محمود تريزيجيه، حسين الشحات، عمر مرموش

وينطلق معسكر المنتخب يوم الإثنين 13 نوفمبر المقبل، استعدادًا لمواجهة جيبوتي في القاهرة، ثم تطير البعثة إلى ليبيريا صباح يوم 17 من الشهر نفسه، لمواجهة سيراليون.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

وأقام الفراعنة معسكر إعداد في الإمارات، أكتوبر الماضي، خاض خلاله مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر، وفاز على الأول بهدف نظيف، وتعادل مع الثاني 1-1.