منتخب مصر يتوج بطلا لكأس العالم لكرة اليد بعد الفوز على المانيا

واجه منتخب مصر للناشئين لكرة اليد منتخب المانيا اليوم في نهائي كأس العالم تحت سن 19 عام التي تقما في مقدونيا،وتم نقلها عبر قناة تايم سبورتس الفضائية في السادسة مساء اليوم،وصعد منتخب مصر على حساب منتخب البرتغال في نصف نهائي كأس العالم بنتيجة 41_36 بينما صعد المنتخب الالماني على حساب منتخب الدانمارك بنتيجة 31_23،وصعد منتخب مصر ومنتخب المانيا وتقابل المنتخبين اليوم في نهائي كأس العالم وتعد من أهم وأعظم البطولات عبر التاريخ.

ويعتبر أنجاز عالمي وتاريخي لمنتخب مصر لكرة اليد حيث يعد أول مرة في التاريخ يصل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد لنهائي كأس العالم في مشاركة المنتخب في البطولة الاعظم في التاريخ،وصنع منتخب مصر لكرة اليد أعجاز تاريخي في البطولة،وقدم المنتخب مستوي جيد ورائع في افضل بطولة في التاريخ،حيث شارك فيها المنتخب مرات عديدة ولكن لم يقدم المستوي المطلوب منه في السنوات الماضية ولاول مرة في التاريخ يصل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد نهائي بطولة كأس العالم.

منتخب مصر اكتسح منتخب المانيا في الشوط الاول من المباراة في نهائي المونديال حيث انتهي بنتيجة كبيرة للمنتخب الوطني 19_13،ويعد شوط اول من اروع وامتع في البطولة،ويعتبر شوط واحد على تحقيق الانجاز التاريخي بالفوز على المانيا والحصول على البطولة،ولكن في الشوط الثاني عاد منتخب المانيا بكل قوة وروعة منذ بداية الشوط الثاني وسجل 3 أهداف متتالية ليقترب المانيا من منتخب مصر ولكن صمود وخبرة لاعبي منتخب مصر مكنتهم من العودة سريعا والحفاظ على النتيجة واحراز الاهداف.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بنتيجة 31_28 على منتخب المانيا،وحصل منتخب مصر على بطولة كأس العالم وتراجع منتخب المانيا للمركز الثاني بعد خسارة المباراة،توج منتخب مصر للناشئين بطلا لكاس العالم على حساب منتخب المانيا.