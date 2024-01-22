منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من الدور الأول في المجموعة ب

إستمرار لعروض بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار، تتوالى العروض الفرق المشاركة في البطولة، لكي يقدم كل فريق أفضل النتائج لبلاد كل منهم، أملا في الحصول على كأس البطولة والتتويج بها والفوز بالجائزة المالية المقررة، ويلتقي اليوم كل من منتخب مصر لكرة القدم الفريق الأول مع منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة في المجموعة الأكثر غرابة وهي المجموعة ب، حيث يسعى كل من الفريقين لحصد الثلاث نقاط وذلك لضمان التأهل للدور القادم وعدم الخروج من دورى المجموعات بخيبة أمل كبيرة، ونعرض من خلال هذا المقال توقيت المباراة وتشكيل المنتخب والقنوات الناقلة للمباراة.

منتخب مصر لكرة القدم

مباراة مصر و منتخب الرأس الأخضر في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة

من المعروف أن المنتخب المصرى قد قدم أداء لا يليق به منتخب يحمل نجوم وأرقام قياسية على المستوى الإفريقي، حيث تعادل مع منتخب موزمبيق، بعد كاد أن يخسر لولا ركلة الجزاء المحتسبة في آخر دقائق من الوقت بدل الضائع، وقدم عرض طيب أمام منتخب النجوم السوداء غانا وتعادل أيضاً أمامها بتعادل إيجابي بهدفين لكل منهما، الأمر الذي صب الصعوبة فى طريق منتخبنا للحصول على بطاقة التأهل للدور اللاحق من البطولة والسير وفق المعتاد من حصد البطولات والأرقام وزيادة دولاب البطولات الخاص الكئوس الأفريقية وزيادة نجمة أخرى على تيشرت المنتخب .

وبعد حصر النتائج حتى الآن حصل المنتخب الوطني إلى المركز الثاني برصيد نقطتان، ومنتخب الرأس الأخضر المركز الأول برصيد ستة نقاط من جراء الفوز على منتخب غانا و منتخب موزمبيق، بالإضافة أن المنتخب المصرى يسعى لحصد ثلاث نقاط، ويترقب مباراة غانا موزمبيق الذي يقتربان منه بشكل مباشر، ومنتخب الرأس الأخضر يسعى ليطير بعيد عن أعضاء مجموعة ويحصد العلامة كاملة بواقع 9 نقاط من ثلاث إنتصارات .

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة المباراة في تمام العاشرة مساء على الشاشة الصغيرة التالية :

قناة تي في تي التوجولية بواسطة قمر يوتلسات 9 شرق ، تردد:11900 ،الاستقطاب :أفقي ، الترميز:275002 قناة فوكس سبورت ، قمر نايل سات ، التردد 12284 , الاستقطاب أفقي ، معدل الترميز :27500 قناة النبأ الليبية ، القمر الصناعى :نايل سات ، الاستقطاب:افقى ، معدل الترميز :27500 ، التردد:11096

تشكيل المنتخب الوطني المتوقعة أمام الرأس الأخضر

نظراً لتساؤل العديد من متابعي كرة القدم ومباراة اليوم، نعرض من خلال هذا المقال تشكيلة المنتخب الوطني المتوقع أمام فريق الرأس الأخضر، وتتمثل هذه التشكيلة في:

محمد الشناوى. احمد فتوح . محمد عبد المنعم. احمد حجازى . عمر كمال عبد الواحد. أمام عاشور. مروان عطية . تريزيجيه . مصطفى فتحى. عمر مرموش . مصطفى محمد.

وتعتبر هذه التشكلية هي الأقرب من وجهة نظر معلقي الرياضة، ومن المحتمل أن يبدأ بها المدرب البرتغالي المدير الفني للمنتخب المصرى روى فيتوريا، والجميع يأمل أن يحقق المنتخب أول فوز له في البطولة واقتناص الثلاث نقاط من منتخب كاب فيردي، ومن خلال هذا المقال نوافي لكل متابعينا نتيجة المباراة بمجرد الانتهاء منها ونعلن فوز الفريق.