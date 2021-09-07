منتخب فرنسا يتجاوز عقبة فنلندا وجريزمان يدخل تاريخ المنتخب الفرنسي من أوسع أبوابه

نجح منتخب فرنسا في الانتقام من نظيره الفنلندي في إطار الجولة الخامسة من جولات المجموعة د من مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في قطر عام 2022 وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مدينة ليون جنوب فرنسا مساء اليوم الثلاثاء.

حقق منتخب فرنسا فوزاً مهماً على حساب منتخب فنلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2022 بنتيجة هدفين بدون مقابل، وحقق منتخب فرنسا فوزه الأول بعد عدة تعادلات مخيبة للديوك في مشوارهم بالتصفيات، وبالفوز على منتخب فنلندا اليوم يصعد منتخب فرنسا الى صدارة مجموعته ويؤكد على ذلك بالنقاط الثلاث التي حصدها بعد مباراة اليوم، ويحتل منتخب فرنسا حالياً صدارة مجموعته برصيد 12 نقطة وبفارق مريح عن أقرب منافسيه منتخب أوكرانيا الذي يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط فقط وبفارق 7 نقاط عن متصدر المجموعة، وتضم مجموعة الديوك كل من منتخبات أوكرانيا وفنلندا وكازاخستان والبوسنة والهرسك.

وتألق النجم العالمي أنطوان جريزمان في مباراة اليوم وسجل حضوره بتسجيله لهدفي المباراة الوحيدين في الدقائق 25 و53 من عمر اللقاء، وأثبت النجم جريزمان تألقه بعد أن عاش فترة من عدم الاستقرار في فريقه برشلونة الاسباني، وبعد تراجع مستوى اللاعب الفرنسي في المباريات قرر الأخير الانتقال الى فريقه الأول ومهد نجوميته أتلتيكو مدريد واللعب هناك مجدداً برفقة صديقه ورفيقه السابق في برشلونة لويس سواريز، وسيلعب النجم جريزمان في أتلتيكو مدريد ابتداءاً من هذا الموسم وحتى عام 2023.

ويذكر أيضاً أن جريزمان بتسجيله لهدفي اللقاء اليوم يدخل تاريخ المنتخب الفرنسي بهدفه رقم 41 في مسيرته مع الديوك، وسيكون جريزمان ثالث أفضل هدافي المنتخب الفرنسي بالتساوي مع الأسطورة ميكائل بلاتيني صاحب الـ 41 هدفاً أيضاً مع منتخب فرنسا.

ويلعب منتخب فرنسا مباراته القادمة أمام منتخب بلجيكا يوم 7 أكتوبر ولكن هذه المرة في إطار مباريات دوري الأمم الأوروبية 2021 – 2022 والتي تلعب منذ العام الماضي، ووصل المنتخبان الفرنسي والبلجيكي الى نصف نهائي بطولة دوري الأمم، وسيلعب نهائي البطولة في العاشر من أكتوبر 2021.