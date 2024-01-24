منتخب سوريا يحقق المعجزة بتأهله إلى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا 2024

بلغ منتخب سوريا الدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على الهند 1-0 الثلاثاء، على ملعب البيت ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة القارية المقامة حاليا في قطر، في حين انتهت المباراة الثانية في المباراة بتعادل أستراليا مع أوزبكستان 1-1.

وسجل البديل عمر خريبين الهدف الوحيد (76) محققا الأهم لمنتخب بلاده الذي كان الفوز سبيله الوحيد لبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى بعد أن أخفق في المشاركات الست السابقة.

وضمنت سوريا إحدى البطاقات الأربع لأفضل منتخبات في المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها إلى 4 نقاط بفارق نقطة خلف أوزبكستان الثانية التي لحقت بأستراليا المتصدرة والضامنة لتأهلها في الجولة الثانية وذلك بتعادلها معها 1-1.

وعلى الرغم من الانتقادات التي يواجهها مدرب سوريا، الأرجنتيني هيكتور كوبر، لاعتماده أسلوبا دفاعيا بحتا، ومطالبة البعض بإشراك تشكيلة هجومية لتحقيق الفوز على الهند، فإنه لم يأبه لذلك وأشرك التشكيلة ذاتها التي خسرت أمام أستراليا في الجولة الماضية، وبالتالي بقي المهاجم خريبين على دكة الاحتياطيين، في حين قاد خط الهجوم الثنائي بابلو صباغ وإبراهيم هيسار.

وكانت الفرصة الأولى هندية عن طريق ماهاش سينغ ناوريم الذي راوغ مدافعا سوريا وأطلق من مسافة قريبة لكن الحارس السوري أحمد مدنية أبعدها ببراعة (2).

واستغل صباغ كرة عرضية وسدد رأسية من مسافة قريبة لكن الحارس الهندي قام برد فعل سريع لإبعاد الخطر (6).

وأطلق هيسار كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة فشل الحارس الهندي في التقاطها تهيأت أمام إيزيكيل العم سددها ارتطمت بمدافع هندي وتحولت ركنية (18).

وزج كوبر أخيرا بخريبين مطلع الشوط الثاني، فأضاع فرصة سهلة عندما وصلته كرة عرضية من الجهة اليسرى سددها فوق العارضة من مسافة قريبة.

وفي أجمل هجمة لسوريا خلال المباراة وصلت الكرة إلى خريبين على مشارف المنطقة فمررها على الجهة اليسرى باتجاه هيسار الذي أعادها إليه فراوغ أحد المدافعين وسددها زاحفة خادعا الحارس الهندي (76).

وقال خريبين لشبكة “بي إن سبورت” القطرية: “شعور لا يوصف على الرغم من أننا صعبنا المهمة على أنفسنا”.

وأضاف: “إنها المرة الأولى التي نعبر بها إلى الدور الثاني، لكننا لا نريد التوقف هنا”.

الصدارة لأستراليا

وانتهت المباراة الثانية في المجموعة بتعادل أستراليا وأوزبكستان 1-1 على ملعب الجنوب.

وسجلت أستراليا هدفا عبر كوسيني ينغي بعد مرور 10 دقائق؛ لكنه ألغي بداعي التسلل.

وأضاع رايلي ماكغري فرصة سهلة قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق والمرمى مشرع أمامه إثر مجهود فردي لينغي، قبل أن تحصل أستراليا على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة عندما لمس مدافع أوزبكستان اوديلجون هامروبيكوف الكرة بيده فترجمها بنجاح مارتن بويل مانحا التقدم لمنتخب بلاده.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفا لأوزبكستان؛ إثر رأسية عمر بيك اشمورادوف بداعي التسلل، قبل أن ينجح عزيزبيك تورغونباييف في إدراك التعادل في الدقيقة 78.

ورفعت أستراليا رصيدها إلى سبع نقاط مقابل خمس لأوزبكستان.