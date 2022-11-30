منتخب المغرب في مواجهة صعبة أمام منتخب كندا لحسم الصعود… اليكم موعد المباراة
يواجه منتخب المغرب نظيرة منخب كندا في بطولة كأس العالم قطر 2022، ويسعى المنتخب المغربي بقيادة نجم الفريق “حكيم زياش” تحقيق الفوز على المنتخب الكندي، للحصول على الثلاث نقاط والتأهل إلى دور 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022، وفي الجانب الآخر يلعب المنتخب الكندي مباراته الأخيرة في كأس العالم بعد هبوطه من دور المجموعات قبل بداية الجولة الثالثة.
موعد المباراة:
|البطولة
|كأس العالم 2022
|الجولة
|دور المجموعات – الجولة الثالثة
|ملعب المباراة
|استاد الثمامة
|المعلق
|جواد بدة
|القناة الناقلة
|بي إن سبورت ماكس 1
|تاريخ المباراة
|1 ديسمبر 2022
|توقيت المباراة
|5 مساء بتوقيت مصر
تشكيل منتخب المغرب المتوقع:
ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب المغرب أمام منتخب كندا كالتالي:
- منير محمدي
- أشرف حكيمي
- رومان سايس
- نايف أكرد
- نصير مزراوي
- عز الدين أوناهي
- سفيان أمرابط
- سليم أملاح
- حكيم زياش
- يوسف النصيري
- سفيان بوفال