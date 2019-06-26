منتخب الفراعنة يحجز ثاني بطاقات التأهل لدور الـ16 قبل مواجهة أوغندا

تمكن منتخب الفراعنة من حجز بطاقة التأهل الى الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر فى الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل .

استطاع ” أحمد المحمدي ” من افتتاح سجل التهديف في الدقيقة 25 بعد ركنية للمنتخب المصري من ” عبدالله السعيد ” لعبها قصيرة الى ” محمد صلاح ” الذي أرسلها بدوره إلى ” أحمد المحمدي ” الذي لعبها برأسيه قوية لتصطدم بيد ” كريستيان لوينداما” ويتابعها ” المحمدي ” بتسديدة قوية في الشباك .

فى الدقيقة 43 وقبل انتهاء الشوط الأول بدقائق قليلة تمكن ” محمد صلاح ” من تسجيل الهدف الثاني بعد انطلاقه وتمريره من” تريزيجيه ” لـ ” صلاح” الذي انتظر قليلا ثم سددها لتمر بين دفاعات منتخب الكونغو وتسكن الشباك معلنة الهدف الثاني .

جاء الشوط الثاني متوسط فنيا سعى من خلالها المنتخب المصري من أجل تسجيل هدف ثالث وجاءت محاولات من منتخب الكونغو الديمقراطية على استحياء من اجل تقليص الفارق ولكن تمكن منتخب الفراعنة من الحفاظ على نظافة شباكه ليؤكد تأهله الى دور ال 16 .

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتبقى له مباراة في دور المجموعات أمام منتخب أوغندا يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو .

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