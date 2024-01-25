منتخب العراق يفوز على نظيره الفيتنامي بثلاثية.. وأيمن حسين يتصدر هدافي كأس أمم آسيا 2023

في مواجهة مثيرة على ملعب جاسم بن حمد في قطر، فاز “منتخب العراق” ظهر اليوم الأربعاء 24 يناير 2024 على نظيره الفيتنامي بنتيجة 3-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة، والأخيرة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا 2023، وقد قاد المهاجم “أيمن حسين” فريقه للفوز في الدقائق الأخيرة ليتصدر هدافي كأس آسيا 2023.

فوز منتخب العراق وتأهله إلى دور 16 في بطولة أمم آسيا

“أسود الرافدين” تستفيد من النقص العددي لفيتنام وتفرض السيطرة على المباراة

بدأت المباراة بتقدم الفريق الفيتنامي في الدقيقة 42، بهدف سجله اللاعب “بوي هوانغ فيت”، ولكن لم يحالف الفريق الفيتنامي الحظ للنهاية بعد أن تعرض لطرد نجم الفريق ” كوات فان كانغ” في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول نتيجة التدخل العنيف خلال المباراة، مما أثر على أداء الفريق في الشوط الثاني، ليعادل لاعب المنتخب العراقي “ريبين سولاقا” النتيجة بضربة رأس، وتبدأ سيطرة أسود الرافدين على الشوط الثاني.

ايمن حسين : لا يهمني لقب الهداف ، الهم هو لقب البطولة 🏆🦁🇮🇶

pic.twitter.com/my0xN4jAN9 — عراق إكسترا (@IraqXtra_ar) January 24, 2024

ونجح النجم “أيمن حسين” في قلب نتيجة المباراة بتسجيل ضربة رأس بعد تمريرة من علي جاسم في الدقيقة 73، لكن سرعان ما سجل الفيتنامي “نغوين كوانغ هاي” هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، وأهدر المهاجم حسين ركلة جزاء، احتسبت عقب العودة لحكم الفيديو المساعد، بعدما ارتطمت تسديدته القوية بالقائم الأيمن، ولكن حسم حسين النتيجة بالهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز منتخب العراق وحصوله على العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة، وفي المركز الثاني جاءت اليابان برصيد 6 نقاط بعد فوزها على إندونيسيا لتتأهل مع العراق إلى دور 16، وبقيت إندونيسيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أما فيتنام فجاءت في ذيل المجموعة والمركز الرابع بدون نقاط.

“أيمن حسين” لا يهتم باللقب ويركز على المباراة القادمة

أشادت الجماهير بالأداء الرائع للاعب “أيمن حسين” والذي تصدر هدافي كأس أمم آسيا 2023 حتى الآن برصيد 5 أهداف في 3 مباريات، ليصبح أول لاعب عراقي يسجل في كل مباريات المجموعات، وأول لاعب يسجل 5 أهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا، ولكن أكد حسين في حواره على قناة الرابعة الرياضية بأنه لا يهمه لقب شخصي، ولكن هدفه فوز منتخبه في البطولة.

هذا وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صور حسين وهو يحتفل بوضع شارة فريقه على رأسه، وشبهوه بالمهاجم المخضرم يونس محمود، والذي احتفل بنفس الطريقة بعد أن سجل هدفين أيضًا في مرمى منتخب فيتنام في بطولة 2007، في مفارقة نادرة الحدوث.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 واو .. واو على الصدفة! 🥶 2007: يونس محمود سجل هدفين ضد فيتنام وأحتفل بشارة القيادة؛ حينها توج منتخب العراق باللقب 2023: أيمن حسين يسجل هدفين ضد فيتنام ويحتفل بشارة القيادة؛ هل سيتوج العراق باللقب؟ 🇮🇶🇮🇶🇮🇶🇮🇶

👀👀👀👀 pic.twitter.com/fhqRRQQM0e — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) January 24, 2024

من منافس العراق في الدور 16 بعد تصدر المجموعة

يستعد منتخب العراق للمباراة القادمة في دور 16 مع ثالث المجموعة الخامسة، أو السادسة يوم الإثنين 29 يناير 2024، على استاد المدينة التعليمية، ويطمح المنتخب في تجاوز هذه المباراة من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي.