منتخب السعودية يفوز على إندونيسيا 3-2 ويقترب من التأهل لمونديال 2026

أحمد مراد

استطاع منتخب السعودية الأول لكرة القدم المُلقب بالـ “الأخضر”، الفوز على منتخب إندونيسيا المُلقب بـ “جارودا” بنتيجة “3-2” في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب «الملك عبدالله الدولي» ضمن منافسات الدور الرابع بالمجموعة الثانية في التصفيات النهائية لقارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ملخص أحداث المباراة

افتتح منتخب إندونيسيا حلقة التهديف بالمباراة بأقدام لاعبه “كيفين ديكيس” من ركلة جزاء بالدقيقة 11، وبعدها بـ6 دقائق فقط تعادل الأخضر بهدف أحرزه صالح أبو الشامات بالدقيقة 17 ليعلن أن الأخضر لن يستسلم.

وفي الدقيقة 36 أعلن فراس البريكان التقدم للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بهدف ثاني من ضربة جزاء، لكن المنتخب الإندونيسي أعلن تمرده من جديد بتعادل مفاجئ بركلة جزاء أيضا في الدقيقة 88، وبقدم كيفين ديكيس أيضا ليكون التعادل 2-2 هو سيد المباراة حتى انتهى الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+3)، أعلن محمد كنو تقدم المنتخب السعودي بالهدف الثالث لتنتهي المباراة بعد الهدف الثالث بنتيجة نهائية “3-2” لصالح الأخضر.

السعودية في مواجهة العراق

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب العراق، يوم الثلاثاء القادم، الموافق 14 أكتوبر 2025، في إطار منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2025، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية.

وستقام مباراة العراق على ملعب «الإنماء» في جدة، وبنتيجة أمس الأربعاء، تصدر الأخضر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويتزيل المنتخب الإندونيسي المجموعة بدون رصيد من النقاط.

ويطمح الصقور العربية “السعودية” في مواصلة نتائجة القوية من أجل التقدم بثبات نحو بطولة كأس العالم للمرة السابعة في تاريخ كرة القدم السعودية.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


