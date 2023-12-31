منتخب السعودية يصل العاصمة القطرية إستعدادًا لمنافسات كاس أسيا

نجحت بعثة المنتخب السعودي في الوصول منذ قليل إلى العاصمة القطرية “الدوحة” لبدء المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023، التي ستقام في دولة قطر في شهر يناير.

ومن المقرر أن يبدأ الأخضر معسكرًا إعداديًا خلال الفترة من 31 من شهر ديسمبر الجاري وحتى 11 من شهر يناير المقبل، ويخوض خلالها ثلاث مواجهات ودية، الأولى أمام منتخب لبنان في الرابع من يناير، والثانية أمام منتخب فلسطين في التاسع من يناير، فيما ستكون المباراة الثالثة أمام منتخب هونغ كونغ في العاشر من يناير.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب السعودي حصته التدريبية الأولى مساء اليوم على ملعب منتجع سيلين.

تجدر الإشارة إلى أن الأخضر يخوض منافسات كأس آسيا 2023 في المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.

وصول المنتخب السعودي للدوحة _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية وصول المنتخب السعودي للدوحة _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية وصول المنتخب السعودي للدوحة _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية