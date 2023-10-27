منتخب البرازيل يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عن المتكفل بإصابة نيمار جونيور للعب الهلال السعودي

شهدت الساعات القليلة الماضية الكثير من الجدل في صفوف جماهير نادي الهلال السعودي بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل حول إصابة النجم نيمار جونيور مهاجم نادي الهلال.

الصورة من موقع الجول

وكان نيمار قد تعرض لإصابة قوية في ركبته خلال مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام منتخب أوروجواي منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم عام 2026 والتي انتهت بفوز منتخب الأورجواي بهدفين دون رد.

إصابة نيمار

وكان نادي الهلال قد أعلن في وقت سابق عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب بعد المباراة والتي أعلنت عنه إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف والتي تتطلب عملية جراحية وبرنامج علاجي مخصص، وبالتالي سيغيب اللاعب عن صفوف نادي الهلال حتى نهاية هذا الموسم.

من المتكفل بعلاج نيمار؟

وقال المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل بافيا بأن نادي الهلال هو المعنى بتعويض إصابة نيمار جونيور وأن هذا الأمر ليس من اختصاص الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مشيراً إلى أن نادي الهلال يجب عليه أن يتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على التقارير الخاصة باللاعب وتقييم وضعه وبالتالي سيقوم الفيفا بتحديد التعويض المالي المناسب لإصابته.

وأضاف بافيا بأن الهلال هو المسؤول عن كافة الإجراءات الخاصة بإصابة اللاعب وكذلك مكان إجراء هذه العملية سواء في المملكة العربية السعودية أو في البرازيل وهو المتكفل بكافة التكاليف.