منتخب أوكرانيا وضع هذا الشرط لخوض ودية مع منتخب الفراعنة

وضع منتخب أوكرانيا شرطًا لخوض مباراة ودية مع منتخب مصر، والتي كانت من المقرر إقامتها في فترة التوقف الدولي في الشهر الجاري، ولكن منتخب مصر ألغى معسكره في شهر سبتمبر الجاري، وكان ذلك راجع لعدم الاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيقوم المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، وكان هذا الشرط هو مشاركة نجم منتخب الفراعنة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وهذا ما أعلن عنه المراسل التلفزيون الأوكراني إيجور بورباس.







الإتفاق على شرط منتخب أوكرانيا

حيث نشر المراسل التلفزيوني على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه كان من المقرر أن تكون ودية المنتخب الأوكراني التي ستقام يوم الثلاثاء في مدينة دنيبرو مع منتخب نيجيريا كانت ستقام مع منتخب مصر، موضحًا أن اتحاد أوكرانيا لكرة القدم كان قد توصل لاتفاق مع نظيره المصري بشأن إقامة المباراة بشرط مشاركة اللاعب محمد صلاح في هذه المباراة، ولكن لم يتم توقيع العقد بين الطرفين بشكل رسمي، وذلك بعد المشكلات التي لحقت بالجبلاية بعد بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 و التي استضافتها مصر هذا الصيف.







كواليس إلغاء ودية أوكرانيا

و أضاف “بورباس” أن خروج منتخب مصر بشكل مهين أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف، من الدور السادس عشر للبطولة التي يستضيفها المنتخب المصري على أرضه ووسط جماهيره و التي ظهرت على أعلي مستوي، و تسببت هذه الهزيمة في إقالة الجهاز الفني للفراعنة و من ثم تقدم اتحاد الكرة المصري باستقالته، هذا هو ما كان وراء إنهاء فكرة إقامة المباراة أمام الفراعنة .







الجدير بالذكر، أن المكسيكي خافيير أجيري كان قد تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر عقب إقالة الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد الظهور السيئ الذي بدا عليه المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2018 والتي وصل إليها بعد غياب 28 عامًا، و لكن أجيري صار على خطى كوبر و أخفق مع الفراعنة ولكن في بطولة أمم أفريقيا، و في الوقت الحالي تم ترشيح خمسة مدربين لاستلام المهمة خلفًا لأجيري، و هما حسن شحاته و حسام حسن و ميدو وحسام البدري وإيهاب جلال.