منتخبات عربية تصطدم ببعضها البعض في دور الـ16 لكأس آسيا 2023

اختتم اليوم دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، بتأهل 8 منتخبات عربية إلى دور الـ16 ” ثمن النهائي”.

كأس آسيا 2023-مصدر الصورة: إكس

المنتخب القطري المتصدر

وتأهل عن المجموعة الأولى المنتخب القطري المتصدر وحامل اللقب والمستضيف، برفقة طاجيكستان، وفي المجموعة الثانية تأهلت سوريا برفقة أستراليا “المتصدرة” وأوزبكستان، ومن المجموعة الثالثة تأهلت الإمارات وفلسطين برفقة إيران “المتصدرة”، وتأهل عن المجموعة الرابعة العراق في صدارة المجموعة واليابان وإندونيسيا، ومن الخامسة منتخبات البحرين “المتصدرة ” وكوريا الجنوبية والأردن، وفي المجموعة السادسة الأخيرة تأهل المنتخب السعودي في الصدارة وتايلند ثانياً.

وبذلك، ستلتقي 8 منتخبات عربية في دور الـ16، وهي:

• قطر ضد فلسطين

• العراق ضد الأردن

• السعودية ضد كوريا الجنوبية

• الإمارات ضد طاجيكستان

• أستراليا ضد إندونيسيا

• البحرين ضد اليابان

• أوزبكستان ضد تايلند

أفضل العروض

وتعد مواجهة السعودية وكوريا الجنوبية هي الأبرز في هذا الدور، حيث يلتقي المنتخبان العربيان اللذين يمتلكان أفضل العروض في البطولة حتى الآن.

وستشهد منافسات دور الـ16 العديد من المباريات المثيرة، حيث تنتظرنا مواجهات عربية قوية، وستكون المنافسة شرسة على حجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.