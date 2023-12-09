منافس اتحاد جدة المحتمل.. هل يرحل كولر عن الأهلي.. كأس العالم يُحدد مستقبل السويسري

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني خلال الفترة الماضية، بعد سوء النتائج التي شهدتها المباريات السابقة ببطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وتعادل المارد الأحمر مع نظيره شباب بلوزداد بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري، مما جعل هناك حالة من الغضب لدى عشاق المارد الأحمر.

وأكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي عن أن اللاعبين يحتاجون للثقة خلال الفترة المقبلة، بعد الفرص الكثيرة الضائعة خلال كل مباراة.

وأوضح أن الفرص الكثيرة الضائعة خلال كل مباراة تُسبب حالة من عدم الثقة لدي اللاعبين، مما يجعلنا أمام أزمة كبيرة للغاية.

كولر يُحدد مصيره بنفسه مع الأهلي

أصبح مصير المدرب السويسري مارسيل كولر مع الأهلي في يده، حيث أكدت تقارير خارجة من مجلس الإدارة بإن كأس العالم للأندية سيكون بمثابة فرصة أخيرة للسويسري مع الفريق، وحال ظهر المارد الأحمر بشكل سيء فإن الإدارة ستُفكر في رحيله والبحث عن مدرب آخر.

وأوضحت التقارير أن غرفة الملابس داخل الأهلي بدأ يكون هناك عدم سيطرة عليها بشكل مُحكم على عكس ما كانت عليه فور قدومه.

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب يعلمون الإنجازات التي حققها كولر، لكن المارد الأحمر لا يعيش على الماضي، مما يجعل المدرب السويسري عرضة للإقالة حالة لم يقوم بتصحيح المسار.

ملخص مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وكانت نتائج الأهلي قد شهدت اهتزازًا خلال المباريات الماضية، حيث تعادل مع سموحة في الدوري بهدف لكل فريق في الدوري المصري.

بينما تعادل بنفس النتيجة مع يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، قبل التعادل بالأمس أمام شباب بلوزداد بدون أهداف.