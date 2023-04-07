منافسة شرسة في دوري روشن السعودي اليوم 7 رمضان 1444 بين “الهلال والشباب”.. إليكم موعد المباراة وتشكيل نادي الهلال المتوقع.

منافسة شرسة في دوري روشن السعودي اليوم 7 رمضان 1444، حيث يلتقي نادي الهلال السعودي بنادي الشباب، في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، ويسعى كلا الفريقين في حسم بطاقة المركز الثالث، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة اللقاء على الفريقين، ويتساءل كلا من جماهير “الهلال والشباب”، عن موعد مباراة فريقيهما، التي سوف تقام مساء اليوم الجمعة.

موعد مباراة الهلال والشباب في دوري روشن السعودي اليوم

ويلتقي فريق نادي الهلال السعودي اليوم بنظيره نادي الشباب السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فين حين أن اللقاء سوف يقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، في حين أن متابعي المباراة من دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف يشاهدون اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي، ومن الجدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة، في ظل بذل الكثير من المجهودات من أجل الوصول إلى النقطة الثامنة والأربعين معززا المركز الثالث خلف المتصدرين الاتحاد في المركز الأول والنصر في المركز الثاني، في حين أن نادي الشباب يسعى إلى استعادة المركز الثالث بما يساوي 47 نقطة في حال الفوز على الزعيم الآسيوي نادي الهلال السعودي، بعد أن استولى عليه الأخير مؤخراً.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب

وسوف يقوم اللقاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعة اللقاء، عبر شاشات قنوات SSC1.

ومن الجدير بالذكر أن الناقل الحصري لدوري روشن السعودي هي مجموعة قنوات SSC السعودية، والتي تنقل كل مباريات الدوري حصريا.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال أمام نادي الشباب

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الهلال السعودي بالتشكيلة الآتية: