منافسة شرسة على جائزة هداف دوري الأبطال.. تفاصيل مثيرة

آياتي خيري

تستمر الإثارة في سباق التتويج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف فى دوري أبطال أوروبا للموسم الجارى 2025/2026 بعد انتهاء الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

هاري كين في الصدارة

وتشير الأرقام إلى تقاسم النجم الإنجليزى هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، صدارة ترتيب هدافى المسابقة القارية مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، برصيد خمسة أهداف لكل منهما.

و سجل هداف البافاري هدفه الأخير في فوز الفريق الكبير بنتيجة 4-0 على كلوب بروج، ليؤكد أن صراعه مع مبابي لن يقتصر على مجرد صدارة قائمة الهدافين، بل يمتد ليكون منافسة مباشرة على لقب أفضل هداف الموسم القاري.

وأحرز كين أهدافه في جميع مباريات بايرن الثلاث حتى الآن، بما في ذلك هدفين ضد تشيلسي وهدفين آخرين ضد بافوس، قبل أن يسجل ضد كلوب بروج، فيما كان مبابي قد أحرز هدفين ضد مارسيليا الفرنسى، وهاتريك أمام كايرات الكازاخستانى.

جاء خلف الثنائي المتألق ثلاثة لاعبين بفارق هدف واحد فقط، هم إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وأنتوني جوردون وماركوس راشفورد، اللذين سجلوا أهدافًا في جميع مباريات فرقهم بالمرحلة الحالية، ما يزيد من حدة المنافسة ويجعل سباق الحذاء الذهبي أكثر سخونة.

وجاء ترتيب هدافى دوري أبطال أوروبا كالتالى:

5 أهداف – هاري كين (بايرن ميونخ)

5 أهداف – كيليان مبابي (ريال مدريد)

4 أهداف – أنتوني جوردون (نيوكاسل)

4 أهداف – إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

4 أهداف – ماركوس راشفورد (برشلونة)

