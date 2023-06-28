منافسة شرسة بين الهلال والنصر على ضم محمد صلاح من ليفربول

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن ناديي الهلال والنصر الناشطين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، قد دخلا في منافسة شرسة على التعاقد مع النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

الهلال والنصر يتنافسان على ضم محمد صلاح

وصرح الإعلامي الإيطالي “رودي جاليتي” خبير سوق الانتقالات الشهير عبر حسابه في “تويتر” فإن:

“الهلال والنصر يتنافسان بكل قوة لضم صلاح، اللاعب المصري مرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2025”.

وأشار موقع “فوتبول إنسايدر″، فإن محمد صلاح قرر الاستمرار مع فريق ليفربول الإنجليزي خلال سوق انتقالات هذا الصيف، وذلك على الرغم من عدم تأهل كتيبة الريدز التي يقودها المدرب الألماني يورجن كلوب، إلى النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونوه موقع “فوتبول إنسايدر” في ذلك السياق إلى أن نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، قرر عدم الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد 2023/2024.

وعلى الرغم من ذلك، فإن مسألة رحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي في المستقبل القريب تعتبر أمر متوقع الحدوث، خاصة بعد نهاية عقده الحالي مع ليفربول في موسم 2024\ 2025.

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول

وسبق أن أنهى محمد صلاح منافسات الموسم الرياضي الماضي على صعيد بطولة الدوري الإنجليزي في المركز الرابع بقائمة الهدافين.

ونجح الفرعون المصري في تسجيل 19 هدفًا، فيما توج مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي المتألق إيرلينج براوت هالاند بجائزة الهداف بـ36 هدفًا.