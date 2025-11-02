منافسة شرسة بين الهلال وإتحاد جدة لخطف هذه الصفقة

قالت تقارير صحفية أن إدارة الهلال السعودي إنضمت لمنافسة كبيرة مع نادى اتحاد جدة للتعاقد مع مراد هوساوي لاعب فريق الخليج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابعت صحيفة “الرياضية” السعودية، إن إدارة الخليج رفضت السماح لمسئولي الهلال بالجلوس والتفاوض مع اللاعب، واشترطت أن يتم ذلك مع إدارة الناديين من أجل بحث ملف انتقال هوساوي إلى الهلال يناير المقبل، بعد وصول إشعار رسمي من شركة الهلال، تطلب فيه الإذن بالتفاوض معه.

وأضاف تقرير الصحيفة أن إدارة الخليج تتعامل مع الملف بهدوء ودون تسرع نظرًا لما يمثله مراد هوساوى من قيمة فنية كبيرة وركيزة أساسية، يصعب تعويضها في منطقة وسط الملعب.

ونوهت الصحيفة إلى أن عقد هوساوي ممتد مع الخليج لمدة 4 سنوات حتى 2029، وأن اللاعب من المواهب الواعدة التي تمَّ استقطابها من نادي أحد، كما أنه مرشح لتمثيل المنتخب السعودي مستقبلًا لما يملكه من إمكانات عالية.

وأكدت الصحيفة على أن هوساوي يحظى باهتمام أندية أخرى فى ظل أن الخليج يعطي أولوية قصوى لاستقرار الفريق الأول، لتحقيق طموحات النادي وجماهيره بالمنافسة والحصول على مراكز متقدمة في الدوري السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن هوساوي بدأ مسيرته الكروية مع نادي أحد في المدينة المنورة، ثم انتقل إلى الخليج يونيو الماضي في صفقة انتقال حر.