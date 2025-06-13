منافسة بين الأندية من أجل ضم تير شتيجن خلال الانتقالات الصيفية 2025

الحديث عن مستقبل مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة يتصدر عناوين الصحف الأوروبية، في ظل تغييرات محتملة في مركز حراسة المرمى داخل برشلونة هذا الصيف، خاصة مع اقتراب التوقيع مع خوان جارسيا والاعتماد المحتمل على تشيزني كخيار أساسي.

🔁 الوجهات الخمس المحتملة لتير شتيجن في صيف 2025:

1. 🇮🇹 إي سي ميلان

السبب: اقتراب رحيل الحارس الفرنسي مايك ماينان إلى تشيلسي.

اقتراب رحيل الحارس الفرنسي إلى تشيلسي. ✅ تير شتيجن مرشح رئيسي لخلافته.

🧤 منافسة محتملة: ميل سفيلار (روما) وكيبا (تشيلسي).

🔍 تحليل: ميلان يبحث عن حارس ذو خبرة أوروبية كبيرة لقيادة مشروعه الجديد، وتير شتيجن يلائم هذا الدور تمامًا.

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SPORT | برشلونة لـ تير شتيغن: إما الخروج، أو لن تلعب في كأس العالم 🇩🇪 ناغلسمان قرر أن يكون شتيغن الحارس الأساسي بعد نوير لكن لن يستدعيه إذا لم يلعب بانتظام مع ناديه. pic.twitter.com/jE7Qa1a1LZ — FCB World (@forcabarca_ar) June 12, 2025

2. 🏴 مانشستر سيتي

السبب: إصابات إيدرسون المتكررة.

إصابات المتكررة. ✅ السيتي يريد حارسًا بجودة عالمية يُحافظ على استقرار الفريق تحت قيادة غوارديولا.

🔍 تحليل: تير شتيجن يمتلك خبرة تكتيكية تجعله مناسبًا لأسلوب السيتي، لكن راتبه المرتفع قد يكون عائقًا.

3. 🇫🇷 باريس سان جيرمان

السبب: مستقبل دوناروما غير واضح مع تبقي عام على عقده.

مستقبل غير واضح مع تبقي عام على عقده. 🔍 تحليل: باريس يبحث عن نضج وثبات في حراسة المرمى، وتير شتيجن يوفر ذلك. الصفقة قد تكون جذابة للطرفين.

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– حصرياً [ فيكتور لوزانو TV3 ] ' 🎖️🔥 – من داخل النادي نؤكد لكم بأن ' عصر تيرشتيغن حارساً لـِ برشلونة أنتهي رسمياً . 💣✅ – 🔵🔴 pic.twitter.com/4g1sIMASD7 — 𝐀𝐋𝐈 – 𝑭𝑪𝑩™ (@Cule_barca1) June 12, 2025

4. 🇮🇹 يوفنتوس

السبب: تذبذب مستوى الحراس الحاليين (دي جريجوريو، ماتيا بيرين).

تذبذب مستوى الحراس الحاليين (دي جريجوريو، ماتيا بيرين). 🔍 تحليل: اليوفي بحاجة لإعادة الهيبة لمركز الحراسة بعد رحيل بوفون، وتير شتيجن حارس “نخبة” يستطيع قيادة الدفاع الإيطالي بصلابة.

5. 🏴 نيوكاسل يونايتد

السبب: التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ورغبة النادي في التعاقد مع حارس مرمى خبير.

التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ورغبة النادي في التعاقد مع حارس مرمى خبير. ✅ النادي حقق طفرة محلية وقارية، ويبحث عن عناصر ناضجة لمرحلة المنافسة الأوروبية.

🔍 تحليل: تير شتيجن سيكون إضافة قوية جدًا، لكن إقناعه بالانتقال إلى نادٍ أقل شهرة من برشلونة أو السيتي قد يتطلب عرضًا ماليًا ضخمًا.

السبورت : برشلونة اخبر تير شتيغن ان خوان غارسيا سيكون الحارس الأساسي و تشيزني الحارس الثاني pic.twitter.com/v76xiPVfRx — Nadjib FcB (@nadjib__fcb) June 12, 2025

❗️خلاصة: