ملياردير يهدد استمرار كريستيانو رونالدو في النصر “بصفقة مجنونة”

كشفت تقارير صحفية أن هناك محاولات خارجية تحاول خروج كريستيانو رونالدو من النصر السعودي، وانتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

ويبدو أن النجم البرتغالي يرغب في العودة من جديد إلى قارة أوروبا، وخاصة من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، من أجل مواصلة أرقامه القياسية.

وهناك ملياردير عالمي يهدد استمرار رونالدو ضمن صفوف العالمي خلال الفترة المقبلة، وكان النجم البرتغالي قد انتقل إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ووقع رونالدو على عقدًا لمدة موسمين ونصف، مقابل أكثر من 400 مليون يورو بالإضافة إلى أنه سيكون سفيرا لملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2030.

كريستيانو رونالدو على أعتاب الانتقال إلى بايرن ميونخ

ووفقًا لما نشرته صحيفة ” fussballtransfers” الألمانية، فقد أرسل رجل الأعمال “ماركوس شون” خطابا إلى أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، مقدما عرضا من أجل اقناع النادي البافاري بضم رونالدو.

وجاء الخطاب على النحو التالي: “نتعهد بدفع رسوم نقل رونالدو أو دفع راتبه في صفقة تتجاوز مبلغًا أساسيًا يتم تحديده إذا كان النادي يُنظر إلى شراكاتنا بوضوح على أنها السبيل للتغيير، باعتبارها صفقة تسويقية مشتركة مع شركة خان آند كو.

وأوضح مؤسس الشركة أنه واحد ضمن ملايين المعجبين برونالدو، ويسعى لخوض تجربة ستكون رائدة في ألمانيا بالتوقيع مع أحد أفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق للعب بالدوري الألماني قبل نهاية مسيرته.