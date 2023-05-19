ملياردير عالمي يضع “خطة مجنونة” تنقل رونالدو من النصر لهذا النادي

تلقى نادي النصر السعودي صدمة قوية بعدما قدّم رجل الأعمال الألماني، ماركوس شون، عرضًا يهدد برحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وانتقاله إلى صفوف نادي بايرن ميونيخ، وفقًا لتقارير إعلامية عالمية.

تعاقد النصر مع رونالدو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة تعتبر الأقوى في تاريخ كرة القدم السعودية، حيث وقع اللاعب عقدًا لمدة موسمين ونصف. ووفقًا للتقارير، فإن رونالدو سيتقاضى أكثر من 400 مليون يورو خلال فترة تواجده مع النصر، بالإضافة إلى توليه دور سفير لملف المملكة في استضافة كأس العالم 2030.

ووفقًا لصحيفة “fussballtransfers” الألمانية، قام ماركوس شون بإرسال خطاب إلى أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، يقدم فيه عرضًا “مجنونًا” يهدد استمرار رونالدو مع النصر. وتكشف الصحيفة المتخصصة في سوق الانتقالات عن تفاصيل هذا العرض المثير، حيث يتعهد شون بتغطية تكاليف انتقال رونالدو أو دفع راتبه بشكل يتجاوز الحد الأساسي المحدد، في حال وافق بايرن ميونيخ على شراكة مشتركة تسويقية مع شركته “Kahn and Co.”.

وأشار شون إلى أنه يتوقع الحصول على حصة من إيرادات بيع قمصان رونالدو، بهدف تقليل المخاطر المالية على النادي، وذلك بشرط أن يكون هناك التزام دائم من إدارة بايرن ميونيخ. كما أشار إلى استعداد رونالدو لتقديم تنازلات في راتبه، مقارنةً بالأجر الضخم الذي يتقاضاه مع النصر.

يعتبر ماركوس شون أحد معجبي رونالدو المتعصبين، ويسعى لتحقيق تجربة فريدة في ألمانيا عن طريق ضم إحدى أفضل نجوم كرة القدم في التاريخ إلى صفوف فريق بايرن ميونيخ قبل اعتزاله. ومن الجدير بالذكر أن بايرن ميونيخ لم يصدر بيانًا رسميًا بشأن هذا العرض حتى الآن.

يبدو أن هذه الخطوة قد أثارت اهتمام العديد من عشاق كرة القدم، وتظهر وضوحًا رغبة ماركوس شون في جلب رونالدو إلى الدوري الألماني، وتعزيز مكانة بايرن ميونيخ كواحدة من أبرز الأندية في العالم. سنبقى في انتظار ما ستؤول إليه هذه الصفقة وما إذا كان بايرن ميونيخ سيستجيب لهذا العرض الجريء أم لا.