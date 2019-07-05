بداء امس لعب أول مباريات الأدوار الإقصائية، من خلال إقامة مباريتان الأولي في تمام الساعة السادسة، والثانية في تمام الساعة التاسعة، جميع المواعيد بتوقيت جمهورية مصر العربية، المستضيفة لأحداث بطولة أمم إفريقيا 2019، ويعتبر دور 16 أول الأدوار الإقصائية، فيم إطلاق علية دور خروج المغلوب، لان جميع المنتخبات التي تخسر في هذا الدور يتم خروجها من البطولة نهائيا وتعود من حيث أتت، ومن المتوقع من خلال القرعة التي تم وضعها من قبل الاتحاد ألأفريقيي ألفيفا المشرف العام على البطولة، وجود العديد من المواجهات الصعبة التي سوف تكون نتيجتها غير معلومة ألا بعد انتهاء توقيت المباراة من خلال حكم المباراة.

ويترقب العديد من محبي كرة القدم الأفريقية والعربية، في مختلف أنحاء العالم مباريات دور 16 ليتعرف على المنتخبات التي سوف تنتقل للمرحلة الثانية من الأدوار الإقصائية ألا وهو دور الثمانية، الذي يجهل كل منتخب قريب جيدا من حمل كاس البطولة، لذلك سوف نشاهد جميها مباريات دور خروج المغلوب ونحن نترقب من من تلك المنتخبات سوف يحظى بفرصة ثانية للتنافس على لقب كاس الأمم الأفريقية 2019.

نتائج المباريات الإقصائية لبطولة الأمم الأفريقية 2019 دور 16