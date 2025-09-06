أخبار الرياضة

ملخص وأهداف مباراة مصر وإثيوبيا.. صلاح ومرموش يقربان الفراعنة من المونديال

عبدالرحمن نجيب

نجح المنتخب المصري في حصد ثلاث نقاط ثمينة بعدما تغلّب على منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد، في المواجهة التي جرت مساء امس الجمعة على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وبهذا الانتصار واصل الفراعنة إحكام قبضتهم على صدارة المجموعة، ليقتربوا أكثر من حجز بطاقة العبور إلى المونديال.

تفاصيل وملخص المباراة 

فرض المنتخب المصري هيمنته منذ الدقائق الأولى على مجريات المواجهة أمام نظيره الإثيوبي، حيث كثّف هجماته وصنع أكثر من فرصة خطيرة على المرمى، وجاءت ثمرة هذا التفوق في الدقيقة 41 بعد أن تمكن محمد صلاح من افتتاح التسجيل من ركلة جزاء نفذها بثقة.

وقبل نهاية الشوط الأول، واصل الفراعنة ضغطهم ليحصلوا على ركلة جزاء ثانية ترجمها عمر مرموش إلى هدف إضافي، لينهي المنتخب المصري النصف الأول متقدماً بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب الإثيوبي تقليص الفارق والعودة في النتيجة، ولكن الدفاع المصري وحارس المرمى تصدوا لكل المحاولات، ليحافظ الفراعنة على تفوقهم حتى صافرة النهاية ويظفروا بانتصار مهم يقربهم خطوة جديدة نحو التأهل للمونديال.

موقف منتخب مصر في المجموعة

وبهذا الفوز عزّز المنتخب المصري صدارته للمجموعة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة من أصل سبع مباريات، حيث حقق ستة انتصارات متتالية مقابل تعادل وحيد، ليؤكد تفوقه في سباق التأهل، وفي المقابل تجمد رصيد المنتخب الإثيوبي عند 6 نقاط بعد خوضه نفس العدد من المباريات، ليبقى في المركز الخامس بعيدًا عن دائرة المنافسة.

خطوة جديدة نحو المونديال

جاء هذا الفوز في توقيت حاسم ولحظة مفصلية  من مشوار التصفيات، ليضع المنتخب المصري على بُعد خطوة كبيرة من ضمان بطاقة العبور المباشر إلى كأس العالم 2026، مقتربًا أكثر من تحقيق الحلم الذي طال انتظاره من قِبل جماهير الكرة المصرية.

