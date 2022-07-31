ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد رايو فاليكانو

بعد مباراة حماسية وقوية بين الفريقين مان يونايتد ورايو فاليكانو، حدث خلالها الكثير من الأحداث، وكان أهمها أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق قد شارك في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين.

نجد أولاً تسجيل مان يونايتد الهدف الأول في المباراة بقدم اللاعب العالمي أماد ديالو، وكان ذلك في بداية الشوط الثاني؛ حيث في تمام الدقيقة ال 48 قام اللاعب بتسجيل الهدف الأول في مرمى رايو فاليكانو، ثم شهدنا بعدها تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 بقدم لاعب فريق رايو فاليكانو ألفارو غارسيا ريفيرا.

في وقت لاحق كان رونالدو قد نشر صورة له أثناء التدريبات عبر حسابه الرسمي في موقع إنستجرام، وعلق عليها ب “العمل في التقدم”.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد تلقى خسارة في آخر مواجهاته ضد أتليتكو مدريد؛ حيث تلقت شباكه بهدف دون رد، وتم طرد اللاعب البرازيلي فريد خلال تلك المباراة.

ملخص وأهداف مباراة مان يونايتد ضد رايو فاليكانو

إليكم ملخص وأهداف المباراة، والتي ظهر فيها رونالدو أساسياً في مباراة مانشستر يونايتد بعد تردد شائعات عن رحيله المحتمل، ونجد أنه في الدقيقة ال 46 خرج كريستيانو رونالدو ونزل بدلاً منه أحمد ديالو.

تلقى أوسكار فانتين لاعب رايو فاليكانو بطاقة صفراء في الدقيقة 77، وحدث تبديل في الدقيقة 74 ليدخل اللاعب راندي نتيكا.

تبديل اللاعبين في الدقيقة 83 ليدخل اللاعب سانتي كوميسانا، وخروج اللاعب باثيه سيث، وخروج ألفارو غارسيا ودخول سيرجيو مورينو مارتينيز.

في الدقيقة 85 تبديل لاعب مانشستر ليخرج اللاعب تاهيت تشونغ ودخول اللعب إسحاق هانسن آرون.

أخيراً تنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين (1-1)، وستواجه مانشستر فريق برايتون يوم الأحد القادم الموافق 7 أغسطس، ثم تتواجه بعدها مع فريق برينتفورد يوم السبت 13 أغسطس.