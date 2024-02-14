ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن (3-1) في دوري أبطال أوروبا 2024-2023

نشرت قناة بين سبورت الرياضية ملخص مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن التي أقيمت مساء يوم الثلاثاء في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، وقد انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 لصالح مانشستر سيتي في إنتظار مباراة العودة على ملعب الاتحاد.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن

تمكن فريق مانشستر سيتي من افتتاح التسجيل مبكراً في الدقيقة 10 من بداية المباراة بأقدام اللاعب كيفين دي بروين وفي الدقيقة 34 تمكن فريق كوبنهاجن من معادلة النتيجة وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أحرز بيرناندو سيلفا هدف التقدم لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح مانشستر سيتي.

وقبل أن ينتهي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 92 أضاف اللاعب فيل فودين الهدف الثالث وانتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح مانشستر سيتي.