ملخص وأهداف مباراة برشلونة وغرناطة (3-3) في الجولة 24 من الدوري الإسباني موسم 2023-2024

يبحث محبي الفريق الكتالوني عن ملخص مباراة فريقهم برشلونة ضد فريق غرناطة التي أقيمت يوم الأحد الموافق 11 فبراير في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2023-2024.

وقد انتهت مباراة برشلونة وغرناطة بنتيجة التعادل الإيجابي 3-3 في مباراة شهدت تألق كبير من فريق غرناطة صاحب المركز قبل الأخير، وبهذا الفوز يظل فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 51 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

ملخص مباراة برشلونة ضد غرناطة

تمكن نادي برشلونة من افتتاح التسجيل في الدقيقة 14 بعد عرضية من جواو كانسيلو نجح لامين يمال في تحويلها إلى الشباك، وقبل أن ينتهي الشوط الأول وتحديداً في الدقيقة 43 عادل غرناطة النتيجة وانتهى الشوط الأول بالتعادل.

ونجح فريق غرناطة في التقدم على برشلونة في الدقيقة 60 وجاء الرد سريعاً من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 63 لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدفين وفي الدقيقة 66 أضاف غرناطة الهدف الثالث.

ولكن في الدقيقة 80 نجح لامين يمال من معادلة النتيجة بتسديدة رائعة وانتهت المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.