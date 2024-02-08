ملخص وأهداف مباراة الهلال والنصر (2-0) في نهائي كأس موسم الرياض 2024

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن ملخص مباراة الهلال والنصر التي أقيمت يوم الخميس الموافق 8 فبراير الجاري في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس موسم الرياض 2024، وشهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقين وتمكن نادي الهلال من الفوز بنتيجة هدفين دون رد.

ملخص مباراة الهلال ضد النصر

بدأت مباراة الهلال والنصر بضغط كبير من فريق الهلال ومحاولات للتسجيل، أسفرت محاولات الهلال على تسجيل هدف في الدقيقة 16 بأقدام اللاعب سافيتش بعد تمريرة من سعود عبد الحميد.

وفي الدقيقة 30 تمكن اللاعب سالم الدوسري من تسجيل هدف رائع بصناعة من البرازيلي مالكوم، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح نادي الهلال وتنتهي المباراة بتلك النتيجة.